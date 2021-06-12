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​Настоящее и будущее Родины в наших руках

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем России

​Настоящее и будущее Родины в наших руках
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Уважаемые жители Сургутского района, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днем России!

В этот всенародный праздник вспоминаются слова песни, которую исполнял Лев Лещенко: «Берегите Россию — без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть. Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой... Берегите Россию — нет России другой!»

Мы искренне любим и гордимся нашей страной: ее достижениями и победами, вековыми традициями и прогрессивным движением вперед. Радует, что все больше людей выражают эти чувства в созидательных делах и желании сделать жизнь лучше. Настоящее и будущее Родины в наших руках.

Будучи частью огромной страны, Сургутский район вносит весомый вклад в ее развитие и благополучие. Высокие показатели и повышение качества жизни – результат инициативы и ответственности каждого из нас. Спасибо Вам, земляки, за сплоченность и движение в одном векторе.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов в работе на благо Сургутского района и России!


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12 июня в 10:04, просмотров: 531, комментариев: 0
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