Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем России

Уважаемые жители Сургутского района, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днем России!

В этот всенародный праздник вспоминаются слова песни, которую исполнял Лев Лещенко: «Берегите Россию — без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть. Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой... Берегите Россию — нет России другой!»

Мы искренне любим и гордимся нашей страной: ее достижениями и победами, вековыми традициями и прогрессивным движением вперед. Радует, что все больше людей выражают эти чувства в созидательных делах и желании сделать жизнь лучше. Настоящее и будущее Родины в наших руках.

Будучи частью огромной страны, Сургутский район вносит весомый вклад в ее развитие и благополучие. Высокие показатели и повышение качества жизни – результат инициативы и ответственности каждого из нас. Спасибо Вам, земляки, за сплоченность и движение в одном векторе.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов в работе на благо Сургутского района и России!