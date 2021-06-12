Депутат Думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем России и Днем города

Уважаемые югорчане!

Сегодня, в День России, вместе с искренними поздравлениями, поделюсь с вами своим признанием. Я убеждена, что любить Родину – это значит уважать, беречь и сохранять традиции, отдавать энергию и знания для развития родного края. Ценить настоящее, но и обязательно действовать для будущего. Искренне, профессионально, сообща.

Сургут много лет сплачивает людей, нацеленных на достижения. Именно из их успехов и труда складывается сила великой страны.

Желаю всем жителям Югры благополучия и крепкого здоровья!

С Днем России! С Днем города, Сургут!