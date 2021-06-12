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​Ценить настоящее, но и обязательно действовать для будущего

Депутат Думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем России и Днем города

​Ценить настоящее, но и обязательно действовать для будущего
Фото: ОКДЦ

Уважаемые югорчане!

Сегодня, в День России, вместе с искренними поздравлениями, поделюсь с вами своим признанием. Я убеждена, что любить Родину – это значит уважать, беречь и сохранять традиции, отдавать энергию и знания для развития родного края. Ценить настоящее, но и обязательно действовать для будущего. Искренне, профессионально, сообща.

Сургут много лет сплачивает людей, нацеленных на достижения. Именно из их успехов и труда складывается сила великой страны.

Желаю всем жителям Югры благополучия и крепкого здоровья!

С Днем России! С Днем города, Сургут!


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12 июня в 10:02, просмотров: 619, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:30
Не могу понять Праздник день России, кому он праздник?!
Для Ельцина и еже с ним – Праздник. Он к власти пришел, полстраны потерял, предал все что можно и все идеалы. Сдал все что можно и все достижения, к власти так шел он. Для США, тоже праздник. Замечательный и памятный день. С кем соперничали – начал разваливаться.
Не зря поздравляют США в лице госсекретаря. Для нынешнего руководства – праздник. Если бы не Ельцин, они бы сейчас у власти не стояли. Близко не было. Для депутатов разного уровня, праздник, политиков, не всех правда.
Вот они и празднуют. А для остального народонаселения? День национального мазохизма.
Это для тех кто считал и считает искренье , лучше бы страны в которой родился, рос, учился не было – праздник…
Еще это праздник для тех, кто сильно верит и повернут на воскрешении роли православия, стержня нации и страны. (такого отродясь им не было. Мифы у каждого свои), тоже праздник.
Ведь «идол коммунизма повержен»! Заявил тот, сдал все. И что православные скажут по поводу раскола на Украине?!
Предали память тех, кто её защищал, строил и гибнул за СССР, отдав в руки мутнейших, ничего из себя не представляющих персонажей.
Вот теперь подумайте, что такое День России...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:17
…ТРАУР
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:19
Пир во время чумы.
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