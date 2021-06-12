Депутат Думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем России и Днем города

Уважаемые югорчане!
Сегодня, в День России, вместе с искренними поздравлениями, поделюсь с вами своим признанием. Я убеждена, что любить Родину – это значит уважать, беречь и сохранять традиции, отдавать энергию и знания для развития родного края. Ценить настоящее, но и обязательно действовать для будущего. Искренне, профессионально, сообща.
Сургут много лет сплачивает людей, нацеленных на достижения. Именно из их успехов и труда складывается сила великой страны.
Желаю всем жителям Югры благополучия и крепкого здоровья!
С Днем России! С Днем города, Сургут!
Для Ельцина и еже с ним – Праздник. Он к власти пришел, полстраны потерял, предал все что можно и все идеалы. Сдал все что можно и все достижения, к власти так шел он. Для США, тоже праздник. Замечательный и памятный день. С кем соперничали – начал разваливаться.
Не зря поздравляют США в лице госсекретаря. Для нынешнего руководства – праздник. Если бы не Ельцин, они бы сейчас у власти не стояли. Близко не было. Для депутатов разного уровня, праздник, политиков, не всех правда.
Вот они и празднуют. А для остального народонаселения? День национального мазохизма.
Это для тех кто считал и считает искренье , лучше бы страны в которой родился, рос, учился не было – праздник…
Еще это праздник для тех, кто сильно верит и повернут на воскрешении роли православия, стержня нации и страны. (такого отродясь им не было. Мифы у каждого свои), тоже праздник.
Ведь «идол коммунизма повержен»! Заявил тот, сдал все. И что православные скажут по поводу раскола на Украине?!
Предали память тех, кто её защищал, строил и гибнул за СССР, отдав в руки мутнейших, ничего из себя не представляющих персонажей.
Вот теперь подумайте, что такое День России...