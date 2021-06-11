В Сургуте открылась выставка о жизни Фармана Салманова

Накануне в Сургутском краеведческом музее открылась выставка «Биография нефти. Ф.К.Салманов», посвященная 90-летию со дня рождения легендарного геолога-первопроходца. Среди ее экспонатов — документы и снимки, показывающие жизнь Салманова, его личный фотоаппарат «Зенит» и рукописная квалификационная работа — еще со времен учебы в индустриальном институте.

На открытие пришли ветераны геологии и их дети, ученики гимназии им. Ф.К. Салманова, студенты Сургутского нефтяного техникума. На встрече много говорили о том, как много сделал Фарман Курбанович Салманов для страны, для отрасли, для Сургута. Участник открытия более 300 месторождений, почетный гражданин ХМАО и ЯНАО — без него наш город мог бы так и остаться забытым среди лесов Сибири поселком.

Но говорили не только о достижениях Фармана Курбановича, но и о том, каким человеком он был — волевым, понимающим, а главное, страстно болеющим своим делом.

Азербайджанец с сибирской душой

Фарман Курбанович Салманов родился в Азербайджанской ССР. Но с Сибирью он был связан уже тогда — его дедушку Сулеймана в свое время сослали за неуплаченный налог. Затем он вернулся на родину, но уже с женой-сибирячкой, навсегда сохранив любовь к северному краю. Даже одну из внучек, сестру Салманова, попросил назвать Амура, в честь реки Амур.

Любовь к северу дед привил и самому Фарману. Правда в Сибири он побывал уже студентом Азербайджанского индустриального института — во время практики. Здесь он увидел снег и научился носить зимнюю одежду: в солнечном Азербайджане необходимости в тулупе не было. Салманов был частью нефтеразведочной экспедиции, на основе этого опыта писал квалификационную работу. Но удалась она не с первого раза. По воспоминаниям самого Салманова, пришлось несколько раз исправлять рукописный текст, чтобы в институте работу приняли.

Побывав в Сибири, Салманов так и не вернулся обратно, к бакинской нефти, остался верен свой мечте о северном крае.

Командный игрок

С детских лет Салманов увлекался футболом. Игра выработала многие черты, которые пригодились геологу в работе, — лидерские качества, работа в команде, упорство.

Александр Чернозубов, ветеран геологии, вспоминает, как еще ребенком жил в Баку. Салманов тогда еще учился в институте и играл за одну из футбольных команд. Александр ходил на его матчи вместе с отцом, а однажды даже вручил Фарману Курбановичу букет в честь победы. Про этот случай он рассказал, когда его принимали на работу уже в Тюмени. «Неужели вы это помните?» — удивился тогда Салманов.

Фургон Камбаевич

На встрече много говорили не только о Салманове, но и о его соратниках — геологах 60-х годов.

Марина Селянина, директор краеведческого музея, описала это время так: 60-е, ребята, — это космос, Салманов, футбол. Это энергия, которая наполняла людей. Геологи — они просто какие-то фанаты. Во-первых, талантливые: это же надо найти, это же нужно понять, нужно эту землю почувствовать. И все — не думая о себе. Или наоборот — думая о себе, как интересно жить на свете, когда ты делаешь открытия».

Анатолий Ким, сын известного инженера-геолога, вырос среди этих людей, и вот как они ему запомнились: «Это была выдающаяся среда выдающихся людей». Много воспоминаний сохранилось у Анатолия Анатольевича и о Салманове. Оказывается, у геолога была «подпольная» кличка — Фургон Камбаевич. Дали ее так: какой-то момент остро встал вопрос — нужно было кормить детей геологов, с которыми они приехали в поселок. Салманов все организовал — договорился с местным совхозом. Геологи заготавливают веточный корм — им за это дают молоко. «Ну геологи — профессия гордая, — объясняет Анатолий Анатольевича, — а их заставляют около коровьих хвостов ходить. Они ему и дали подпольную кличку — Фургон Камбаевич. Это была такая любовная кличка, правда, сохранилась она до конца его жизни»…