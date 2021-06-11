16+
Логотип Сиапресс
USD  72,1974   EUR  87,8065  

Новости

Больше новостей
Сколько времени в день вы проводите «в смартфоне»?
Комментировать
0
Допускаете ли вы просрочку по кредитам?
Комментировать
0
За последний год ваши сбережения...
Комментировать
0
Вы следите за новостями об инфляции?
Комментировать
0
Разрисованные скульптуры Вавакина в Сургуте — это…
Комментировать
0
Больше опросов

​Живут в своей тарелке

Почему политическая элита Сургута не в курсе реальных проблем простых жителей

​Живут в своей тарелке
Фото со страницы автора ВКонтакте

Как там у Ходжи Насреддина было? Про «зверя, именуемого кот». Поставим же на базарной площади нашего городка шатер из устойчивой к дождям, снегу и пыльным бурям промасленной парусины с загадкой внутри и будем ждать не «большого бухарца», оставшегося в любимой книге нашего детства, но такого же большого «инвестора».

Так и наша местная политтусовка — ждет вечно кого-то. Но инвестор — тот, кто в понимании народном строящий производства, выпускающий товары али еще какую продукцию, — не идет!

Не хочет вкладывать деньги. Невыгодно ему. Ибо дорого. А потому придумали нечто невнятное, типа считаем деньги, которые вложат нефтяники или газовики в самих себя, и назовем это инвестициями! Во как. Получается, инвестор: не «большой бухарец», а наш, местный, которому надо все равно вкладывать в производство деньги, чтобы прибыль получать от добытых из земли недр. Как-то так, понимаю.

Все это к чему? Оторвался местный истеблишмент от простой жизни. Ну и от народа — жителя тоже. На всяких там встречах, где присутствует тот же народ, не подходит и не говорит с избирателем. Не узнает: как мол житие твое… Он между собой общается. С одним постоял, с другим фразой перекинулся. В тусне. Вот и думаешь: то ли они не видели друг друга давно, то ли как влюбленные наговорится все не могут, сидя на лавочке в парке.

Но тут выясняется, со слов нового-старого начальника: лавочек мало, потому что воровали их раньше, часто. Потому перестали их ставить. Сейчас не воруют вроде как — потому что ставить перестали. Урны — дефицит несусветный. Только новую поставил, тут же жители прихватизировали себе на дачу. Потому опасно устанавливать, не все дачи еще оборудованы урнами. «Безопасный город» — не поможет. Так, отвлекся о наболевшем.

…Так вот, вся эта политическая элита, живя в своей тарелке, не видит реального положения вещей. Деньги им платят, вопросы свои или своего бизнеса решать можно. А что народ — ему и так неплохо. Живет, зарплату еще платят, еда в магазинах есть. Достаточно. А если денег не хватает ее купить, то вопрос не к ним.

Пора уже многих на пенсию провожать, на заслуженный отдых. А может, кто вернется на прежнее место работы — польза будет. Может, поймет, чего он там напринимал. Надумал. Просветление авось наступит.

В конце задам вопрос о наболевшем. Может, кто ответит мне или заинтересует «око государево». Есть налог на владельцев катеров, лодок и прочего водномоторного транспорта, платят его как граждане, так и организации. Поступает он… в дорожный фонд. Потом его частично распределяют по городам и весям округа. То есть он используется исключительно на строительство и ремонт дорог?

Катера и лодки по дорогам не ходят, даже не ездят, ну если не на прицепе.
Налог плати, а тебе — шиш под нос! Ничего для лодочников не делается… Почему?!


нравится (9) не нравится (0)
Сегодня в 09:28, просмотров: 365, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 13:13
Да все всё в курсе. В политику идут исключительно для того, чтобы сесть на бюджетные подряды и небольшое количество самовлюблённых пассажиров для удовлетворения личных амбиций. Ещё чуть-чуть идут из руководителей бюджетных организаций, наивно полагая, что депутатский мандат спасёт их от лишения руководящего кресла и гигантской з/п. Всё.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 3667
  2. В Нижневартовске организуют срочный сбор на поиски 11-летней девочки 1536
  3. ​Наталья Комарова поручила провести «контрольные закупки» в пунктах вакцинации против COVID-19 1165
  4. ​Югорчане любуются солнечным затмением 1115
  5. ​В Сургуте из горящей квартиры спасли двух человек 1113
  6. ​Бизнесмен, выходи. В Сургуте выберут лучшего предпринимателя года 1035
  7. ​Окружной истеблишмент объединился под брендом «Команды Югры» и сделал заявку на будущую избирательную кампанию 901
  8. Новый перинатальный центр в Сургуте получил разрешение на открытие 578
  9. ​Банк Уралсиб увеличил объем ипотечных кредитов на покупку нового жилья в 1,6 раза 541
  10. Югорский полицейский сделал предложение своей коллеге прямо на построении 464
  1. ​Вартовчанин, который сбил женщину и ее сына на остановке, сдался полиции 5417
  2. К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие... 4071
  3. Жесткое задержание: помощницу депутата Сургута полицейский задержал за нарушение масочного режима // Видео 3934
  4. Опубликовано фото водителя, который врезался в остановку с людьми в Нижневартовске 3912
  5. ​Машины вынесло на тротуар: в ДТП в Нижневартовске погиб человек 3771
  6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 3667
  7. ​Зеленые войны: футбольное поле стало камнем преткновения благоустройства «Экопарка «За Саймой» 3111
  8. ​Снова грозы! Югорчан предупреждают о плохой погоде 2782
  9. ​В Сургуте девочка-подросток упала с крыши 9-этажки и погибла 2771
  10. ​Андрей Филатов готовит большую пресс-конференцию 2602
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 14265
  2. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 12068
  3. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 11817
  4. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 10767
  5. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 10573
  6. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 10343
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 10111
  8. Нефтеюганск атаковали гадюки 9906
  9. ​Из-за осквернения могил детьми в Нефтеюганске могут возбудить уголовное дело 9645
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9410

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика