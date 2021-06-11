Почему политическая элита Сургута не в курсе реальных проблем простых жителей

Как там у Ходжи Насреддина было? Про «зверя, именуемого кот». Поставим же на базарной площади нашего городка шатер из устойчивой к дождям, снегу и пыльным бурям промасленной парусины с загадкой внутри и будем ждать не «большого бухарца», оставшегося в любимой книге нашего детства, но такого же большого «инвестора».

Так и наша местная политтусовка — ждет вечно кого-то. Но инвестор — тот, кто в понимании народном строящий производства, выпускающий товары али еще какую продукцию, — не идет!

Не хочет вкладывать деньги. Невыгодно ему. Ибо дорого. А потому придумали нечто невнятное, типа считаем деньги, которые вложат нефтяники или газовики в самих себя, и назовем это инвестициями! Во как. Получается, инвестор: не «большой бухарец», а наш, местный, которому надо все равно вкладывать в производство деньги, чтобы прибыль получать от добытых из земли недр. Как-то так, понимаю.

Все это к чему? Оторвался местный истеблишмент от простой жизни. Ну и от народа — жителя тоже. На всяких там встречах, где присутствует тот же народ, не подходит и не говорит с избирателем. Не узнает: как мол житие твое… Он между собой общается. С одним постоял, с другим фразой перекинулся. В тусне. Вот и думаешь: то ли они не видели друг друга давно, то ли как влюбленные наговорится все не могут, сидя на лавочке в парке.

Но тут выясняется, со слов нового-старого начальника: лавочек мало, потому что воровали их раньше, часто. Потому перестали их ставить. Сейчас не воруют вроде как — потому что ставить перестали. Урны — дефицит несусветный. Только новую поставил, тут же жители прихватизировали себе на дачу. Потому опасно устанавливать, не все дачи еще оборудованы урнами. «Безопасный город» — не поможет. Так, отвлекся о наболевшем.

…Так вот, вся эта политическая элита, живя в своей тарелке, не видит реального положения вещей. Деньги им платят, вопросы свои или своего бизнеса решать можно. А что народ — ему и так неплохо. Живет, зарплату еще платят, еда в магазинах есть. Достаточно. А если денег не хватает ее купить, то вопрос не к ним.

Пора уже многих на пенсию провожать, на заслуженный отдых. А может, кто вернется на прежнее место работы — польза будет. Может, поймет, чего он там напринимал. Надумал. Просветление авось наступит.

В конце задам вопрос о наболевшем. Может, кто ответит мне или заинтересует «око государево». Есть налог на владельцев катеров, лодок и прочего водномоторного транспорта, платят его как граждане, так и организации. Поступает он… в дорожный фонд. Потом его частично распределяют по городам и весям округа. То есть он используется исключительно на строительство и ремонт дорог?

Катера и лодки по дорогам не ходят, даже не ездят, ну если не на прицепе.

Налог плати, а тебе — шиш под нос! Ничего для лодочников не делается… Почему?!