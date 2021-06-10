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​Об аресте блогера Хованского и новом трайбализме

Российское общество разбежалось по разным «пещерам» и не знает, что творится у соседей

​Об аресте блогера Хованского и новом трайбализме
Фото со страницы автора в Facebook

Услышав об аресте известного блогера Хованского (о котором я узнал только из этой новости), в очередной раз задумался о новом трайбализме, в котором мы сейчас оказались. Все разбежались по своим пещерам, мало что зная о том, что творится у соседей. О всяких Моргенштернах и Данях Милохиных я знаю только то, что есть такие люди. Читая имена спикеров всяких оппозиционных форумов, я вижу только знакомые буквы. И при этом я совершенно не чувствую себя обделенным каким-то жизненно необходимым знанием.

При этом люди из соседней пещеры прекрасно живут без знания того, кто такой Илья Калинников, Михаил Успенский, им ничего не скажут такие имена как Дезмонд или Алатиэль. И тоже не чувствуют себя ущербными. Поэтому попытки любого государства выстроить единое содержательное пространство обречены на провал априори – сейчас не получится всех загнать в одну пещеру, да и места в ней всем не хватит.

Поэтому пора бы задуматься о том, чтобы перейти от единого содержания к единым ценностям, на основе которых возможны племенные союзы и в перспективе могут вырасти новые вождества. Ведь о ценности дружбы можно говорить не только на примере «Трех мушкетеров», но и «Гарри Поттера», а о любви писал не только Пушкин, но и Гребенщиков.

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Сегодня в 14:37, просмотров: 194, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:33
Мне вот ровно, кого из блогеров задержали и за что!
тут слушал одного известного продюсера Пригожина...
Он такую замечательную вещь сказал: Отключить на неделю две интернет в России, ни кто не помрет из жителей... Только вот что будут делать всякие там блогеры...
Мне вот ровно на них. Консервативен. Читаю СИА, Ура ру, СТВ, Сургутские ведомости...Так когда что просветится там, может и прочитаю... Мне не интересно следить за модными блогерами. Не сижу в инсте и фейсе..
Думаю что у большинства из именитых блогеров накручены подписчики...
У самого примерно 13-14т читающих в месяц. Группа есть вк..

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