Российское общество разбежалось по разным «пещерам» и не знает, что творится у соседей

Услышав об аресте известного блогера Хованского (о котором я узнал только из этой новости), в очередной раз задумался о новом трайбализме, в котором мы сейчас оказались. Все разбежались по своим пещерам, мало что зная о том, что творится у соседей. О всяких Моргенштернах и Данях Милохиных я знаю только то, что есть такие люди. Читая имена спикеров всяких оппозиционных форумов, я вижу только знакомые буквы. И при этом я совершенно не чувствую себя обделенным каким-то жизненно необходимым знанием.

При этом люди из соседней пещеры прекрасно живут без знания того, кто такой Илья Калинников, Михаил Успенский, им ничего не скажут такие имена как Дезмонд или Алатиэль. И тоже не чувствуют себя ущербными. Поэтому попытки любого государства выстроить единое содержательное пространство обречены на провал априори – сейчас не получится всех загнать в одну пещеру, да и места в ней всем не хватит.

Поэтому пора бы задуматься о том, чтобы перейти от единого содержания к единым ценностям, на основе которых возможны племенные союзы и в перспективе могут вырасти новые вождества. Ведь о ценности дружбы можно говорить не только на примере «Трех мушкетеров», но и «Гарри Поттера», а о любви писал не только Пушкин, но и Гребенщиков.

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