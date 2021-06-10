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​Добро на международном уровне

Как сургутский студент Абиб Аджатаев начал сотрудничать с казахстанскими врачами

​Добро на международном уровне
Фото: СурГУ

Будущий дипломированный специалист здравоохранения, а пока пятикурсник Сургутского госуниверситета Абиб Аджатаев на ты не только с лечебным делом, но и IT-медициной. Благодаря разработке сайта «Какой доктор.ру» он стал известным не только в автономном округе, но и в странах ближнего зарубежья.

Заведующий Центральной больницей города Сарани, одного из многочисленных индустриальных центров Республики Казахстан, Аслан Темиров, прочитав новость о веб-сервере, который по симптомам определяет, к какому доктору нужно записаться на прием пациенту, решил обратиться за помощью к талантливому югорчанину. Отыскав разработчика сайта в одной из социальных сетей, Аслан Казакбекович отправил Абибу сообщение с просьбой автоматизировать процесс сбора информации о пациентах, находящихся на домашнем карантине. Недолго думая, молодой человек откликнулся на письмо своего единомышленника, предложив создать приложение «Виртуальный помощник для мониторинга пациентов, состоящих на домашнем карантине». Изобретатель подчеркивает, что запуск данного приложения имеет огромную роль, потому как облегчит работу врачей амбулаторно-поликлинического звена, особенно в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Дефицит медицинского персонала, оперативная диагностика носителей страшного вируса – те задачи, которые остро стоят перед здравоохранением.

Напомним, свою профессиональную деятельность юноша решил связать с хирургией. Он подчеркивает, что и этой области медицины сегодня не обойтись без информационных технологий. Ведь искусственный интеллект – это огромный потенциал для автоматизации многих рабочих процессов, в том числе и такой трудоемкой и ответственной профессии как врач-хирург.

«На меня вышел заведующий казахстанской больницы, сказав, что в период пандемии они столкнулись с нехваткой терапевтов. Врачи не успевают обзвонить всех пациентов, находящихся на карантине. И спросил у меня, как технически можно отрегулировать этот процесс. Я предложил сделать приложение в виде веб-сайта. Пациенты, которые прикреплены к этой больнице, зарегистрировавшись на сайте, должны ежедневно вести электронный дневник состояния своего здоровья, отвечая на опрос системы по первичным симптомам COVID-19 (кашель, температура, насморк, нарушение работы ЖКТ, рвота и др.). Эта информация будет храниться в базе данных поликлиники, заведующий и участковый терапевт смогут сразу проанализировать полученные данные для дальнейшей диагностики и назначения лечения. Даже наличие одного показателя станет сигналом для врача, чтобы тот обратил внимание на данного пациента. Пилотный проект будет реализован в больнице города Сарани, а затем при 100 %-ой эффективности, этот опыт планируется распространить и на другие медучреждения. Такой инструмент будет интересен и югорским врачам. Это облегчит работу медперсоналу, а главное – повысит выявляемость заболевания ковидом на ранних этапах во избежание осложнений», – рассказал студент Медицинского института СурГУ.

Оптимистичный настрой в сочетании со здоровым прагматизмом, инновационное мышлению уже со студенческой скамьи помогают Аджатаеву раскрыться с лучшей стороны и увидеть повседневные действия в долгосрочной перспективе. Студент утверждает, что для добрых дел не существует никаких границ. Он не жалеет ни сил, ни времени, выкраивая каждую минутку между учебой и подготовкой к следующему занятию, чтобы помочь врачам и пациентам. Не раздумывая, он согласился проделать эту кропотливую работу. На сегодняшний день приложение практически готово к запуску, осталось доработать некоторые моменты в части программирования по защите персональных данных.

Развитие хороших привычек, готовность оказать помощь, ничего не требуя взамен, закладывают надежный фундамент для построения прекрасного будущего человека любой профессии.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 261, комментариев: 0
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