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​В истории нашей страны очень много страниц, которыми можно и нужно гордиться

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем России

​В истории нашей страны очень много страниц, которыми можно и нужно гордиться
Фото: admsr.ru

Уважаемые жители Сургутского района, друзья!

Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Это хороший повод чтобы вспомнить, что все мы, представители разных национальностей, живем под одним небом, в одной большой стране. Есть те, кто ругает Россию, есть те, кто ее хвалит, но фактом остается то, что в истории нашей страны очень много страниц, которыми можно и нужно гордиться!

Россия – это наша Родина! А Родина – это то, что всегда дорого и близко любому человеку. Любите, берегите и цените свою Родину.

От всей души поздравляю вас и ваши семьи с Днем России! Будьте счастливы!


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Сегодня в 09:56, просмотров: 249, комментариев: 0
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