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​Край богатых природных ресурсов, экономическая и культурная столица Югры

Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем города

​Край богатых природных ресурсов, экономическая и культурная столица Югры
Фото: пресс-служба Думы Сургута

Дорогие сургутяне!

Сегодня важный день – день рождения Сургута! Города, который мы любим и которым гордимся. Край богатых природных ресурсов, экономическая и культурная столица Югры. А сегодня мы еще и большая стартовая площадка для передовых российских проектов и технологических прорывов.

Нефтяники, газовики, энергетики, строители поднимали его из глубин тайги, люди искусства наполнили его атмосферой культуры, а научные умы сделали его центром инноваций.

Уважаемые ветераны! Именно благодаря вам живет романтика, которая вдохновляет нас на новые дела во благо нашего города! Мы должны делать его лучше, чтобы Сургут оставался местом, в котором хочется жить, растить детей и возвращаться в него всегда!

Пророческие слова Ломоносова сбылись. Богатство России прирастает и будет прирастать Сибирью…

Давайте любить и беречь наш город, нашу страну! Будем патриотами своей Родины! Ведь именно от нас зависит, какой будет жизнь будущих поколений! С Днем города, дорогие друзья! С Днем России!


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12 июня в 09:14, просмотров: 602, комментариев: 0
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