Мошенники от лица директора Депздрава Югры предлагают предприятиям жертвовать деньги на покупку «Спутника V»

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Друзья! Вчера и сегодня на десятки предприятий округа якобы от моего имени поступили письма с предложением пожертвовать средства на приобретение вакцины «Спутник V».

Также отмечены десятки звонков руководителям, когда звонящий представляется моим именем и просит денег на покупку вакцины для жителей Югры. Это мошенничество. Наглая попытка украсть деньги, воспользовавшись вашим доверием.

Вакцина поступает в Югру за счет федерального бюджета, ее достаточно во всех медицинских организациях (запас вакцины – более 50 тысяч доз).

Также в ближайший месяц запланирована поставка в округ десятков тысяч доз вакцины. Не верьте мошенникам.

Прошу максимальный репост этой информации вашим друзьям и коллегам!