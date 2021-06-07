Разрисованные скульптуры Вавакина в Сургуте: искусство или вандализм?

Мнения в редакции разделились (но это обычное дело для СИА-ПРЕСС). Смотрим фотографии во второй раз за сутки «обновленных» скульптур Юрия Вавакина во дворе на Мира, 31, и обсуждаем: что это — вандализм или один из ликов... одна из рожиц искусства?

Выскажу свою точку зрения. Какими симпатичными ни были рожицы или расписные линии, они появились на арт-объектах, уже «готовых к употреблению». На завершенных произведениях — и рассматривать это иначе как акт вандализма, я не могу.

Напомню новость семилетней давности. Тогда вот такие же уличные «художники» прошлись по скульптурам в парке Энергетиков — получился вполне себе хоррор, сами посмотрите.

Еще одна новость — уже более близкая к современности: при реконструкции Городского культурного центра планировалось занять территорию сквера «Строитель». С березовой рощицей, воркаутом, дорожками-скамейками.

Примеры очень разные — но только на первый взгляд. И в Энергетике, и на Строителе, и на Мира «обновляльщики» рвались улучшить то, что в улучшении, простите, совершенно не нуждается. Сформированные места притяжения горожан. Притом, что в городе существует масса иных мест, которые украшать, обновлять, совершенствовать ни сил, ни времени ни у кого не хватает. Появись эти художества на какой-нибудь заброшке — и можно было бы восхититься красотой.

Ну смотрите, рожицы-то симпатичные. И сделано аккуратненько: сами волонтеры, чистившие арт-объекты, радуются — на мозаику краской не залезли «аффтары», молодцы какие.

Но все-таки… Вандализм — или искусство? Вы что думаете?