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​«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим»

Уполномоченный по защите малого бизнеса Анастасия Татулова высказала всю боль предпринимателей на Петербургском форуме. Основные тезисы

​«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим»
Фото: kremlin.ru

Предприниматель, общественный уполномоченный по защите малого бизнеса Анастасия Татулова все-таки выступила на Петербургском форуме. Произвела ее речь фурор или нет, покажет время. Основательница кафе «Андерсон» откровенно рассказала о боли бизнеса, попросила упразднить институты поддержки предпринимателей и предложила пути решения застарелых проблем.

Основные тезисы выступления Анастасии Татуловой (выдержки из прямой речи):

Фраза, которую хочу обсудить: «Основной запрос от предпринимателей – простота и доступность мер поддержки». Я вас разочарую. Основной запрос предпринимателей, на самом деле – это прибыльность, равно эффективность бизнеса, и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Меньше всего ему нужны форумы.

Изумление предпринимателей по поводу институтов, которые работают на их благо, все крепнет и крепнет. Потому что бюджеты этих институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упраздните институты – нам не надо, дайте деньгами.

Сейчас каждое телодвижение государственное приносит только один результат – усложнение работы цивилизованных и добросовестных участников рынка и предоставляет конкурентные преимущества теневому сектору. В прошлом году очень тяжелая ситуация была, и она привела нас к тому, что рынок посерел еще больше.

Рост занятости, который есть, единственное, с чем связан, с тем, что давали кредиты на зарплату. Поэтому люди быстро там всех пооформляли. Я вас уверяю, когда это закончится, все обратно разрулится. Потому что невозможно платить такие суммы в человекоемких отраслях. И в малом, и в среднем бизнесе люди не могут платить такой налог на ФОТ. С учетом того, что у нас НДФЛ платит не человек, его платит предприниматель. Давайте посчитаем, то есть суммарно предприниматель сейчас платит из зарплаты 43 процента.

Мы имеем постоянное повышение неналоговых платежей. С 2017-го по 2019 год сумма штрафов выросла в три раза, а самое удивительно, что количество проверок при этом уменьшилось в восемь раз. Административное давление и несоразмерные штрафы вынуждают бизнес уходить в тень. Это доказанный факт. Потому что, если ты серый, тебя никто не трогает, черный – тебя никто не видит. Как только ты платишь налоги, к тебе приходят все, кому не лень.

KPI и надзорные ведомства. Роспотребнадзор: KPI людей направлен на выявленные нарушения. То есть люди получают бонус с суммы собранных штрафов. Друзья, ну так это же доходная статья бюджета. Либо давайте мы признаемся в этом честно, либо нам надо прям завтра убить все эти гильотины. Ничего из этого не сработало.

Суммы штрафов несоразмерны нарушениям. А самое главное, они несоразмерны прибыли бизнеса. Суммы штрафов превышают прибыль у людей за месяц, за два. Когда к тебе приходит человек без маски, и тебя потом за это на 300 тысяч оштрафовали – это несоразмерность. Я над этим весь год думаю. Кто же придумывает эти 300 тысяч? Я вам расскажу. Если у человека годовой доход 190 миллионов рублей, ему реально кажется, что 300 тысяч – вообще не вопрос.

У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса. От этого исходят очень многие проблемы. Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, немножечко как с убогими с нами разговариваете: «Мы знаем, что тебе надо». А мы вас ненавидим. Это плохо для нас, для вас, для страны. Мы можем поговорить, покивать головой, но ничего не меняется. Это два разных мира.

Нам нужны быстрые точечные решения, которые снимут проблемы, мешающие людям заниматься своим делом:

- запретить банкам вмешиваться в дела бизнеса. Банки – отдельный бизнес. Они не могут блокировать тебе счета, списывать с тебя что-то.

- убрать допросы из функционала налоговой. Давайте ФНС, при том, что там сейчас работает очень высоко эффективная команда, обратим лицом к бизнесу.

- запретить блокировать счета.

- верификация всех принимаемых законов с бизнесом. Не с «Опорой России», а с бизнесом. Большие деловые объединения тоже превращаются в чиновников.

- отраслевой подход к установлению ставок по налогам

- единый отчет по налогам

- налоги на зарплату должны исходить из того, что, чем больше ты создаешь рабочих мест, тем меньше ты платишь за одно рабочее место. Не больше, как сейчас: 250 человек у тебя работает, будешь платить 19 процентов, 251 – будешь 30. Где логика, если мы за занятость боремся? 15 процентов должно быть не выдуманных, виртуальных, а реальных. Должно быть не большем, чем 15 процентов. Это максимум, который может потянуть бизнес.

- субсидирование хотелок государства. Все, что придумано государством, маркировки, еще что-то, должно быть за счет государства.

Хотелось бы, чтобы имидж предпринимателя был не про жуликов, жадин и нахлобучить, а про то, что это уважаемая профессия. Во всем мире уважаемая. И, конечно, хотелось бы, что предприниматель не сидел в СИЗО.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 87, комментариев: 0
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