Почему российская элита так боится и не любит молодежь

Вы замечаете, как при всем внешнем пиетете и добродушии у российской власти то и дело прорываются наружу протуберанцы страха, подозрения и злости по отношению к молодежи? Чует стареющая автократия свою «кощееву иглу» – поколенческий переход.

Свежий пример – от лидера ЛДПР. Что во властной верхушке на уме, то у Жириновского на языке: «Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети». Цитата с заседания Госдумы в День защиты детей. Если перевести с жириновского на русский, то получится примерно следующее: давайте до 30 лет ни у кого не будет избирательного права, они ж все равно неправильно голосуют.

Можно припомнить еще один пример, когда год назад герой отечественной новой искренности, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев без обиняков так и сказал – надо лишать. «Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают, это почти Украина, чудовищно», – заявил он. И добавил, что молодежи не нужны избирательные права, потому что сама по себе молодость – «состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

Если вы думаете, что это – только всплески фантазии отдельных не особо сдержанных в выражениях персонажей, то нет. Все серьезно. Послушайте или почитайте человека, который входит в центральное управленческое ядро России – секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, и его высказывания о молодежи. Например, в интервью «АиФ» он говорил, что во время цветных революций «ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и потому не имевших личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе». Как будто эти знания – некий щит, ограждающий человека от скверны. Ну да ладно.

Далее – самый депрессивный пассаж от Николая Платоновича: «Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 г., старшего звена (40–50 лет) – до 2036 г.» В переводе это означает – мы тут еще пока стоим, держимся, но вот завтра вместо нас придут эти молодые, которые Советского Союза не видали живьем, и все развалят.

Отсюда все эти гигантские программы по патриотическому воспитанию, все эти попытки ввести политруков в школы и прочая протосоветская ересь, цель которой – хоть какие-то зачатки мышления наших руководителей вложить в головы последователей. Судя по всему, они сами не очень-то верят, что получится. Куда проще лишить избирательных прав всех, кто СССР не видал – и дело с концом (но этого, конечно, не будет).

Тут надо сказать еще кое-что – на самом деле глубокий социологический разрыв пролегает не по линии «молодежь и все остальные», а по линии «65+ и все остальные». А между условными 20-летними и условными 45-летними разница в мировосприятии и каких-то базовых установках, конечно, есть, но она не столь велика, как между 45-летними и 65+.

Так или иначе – это противоречие лично мне видится неразрешимым. Более молодые (я имею в виду всех, кто младше 50) поколения все же больше включены в мир, больше заинтересованы в развитии, в меньшей степени подвержены специфической конспирологической паранойе, чем старшая страта наших элит.

Поколенческий переход меняет любую страну, но Россию, с учетом того, насколько она конфигурируется под мышление узкой группы людей из Совета Безопасности, эти перемены будут особо разительны.