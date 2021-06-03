В Сургуте в соревнованиях по стрельбе сразились спецназы Росгвардии, УФСИН и УМВД

Боец целится в мишень на расстоянии 20 метров. Всем остальным приказано отойти и надеть очки, чтобы металлическая крошка не попала в глаза. Три глубоких выдоха для стабилизации, оглушительные выстрелы, и цель поражена. Спецназ Росгвардии – «ОМОН», УМВД – «Гром» и УФСИН – ОСН «Север»... Что могло собрать их вместе на одном поле, так это желание выяснить, кто лучше владеет навыками стрельбы и боевой подготовки.

Фото: УФСИН России по Югре

На плацу выстроились участники соревнований. Перед началом соревнований удачи им пожелал начальник УФСИН России по ХМАО-Югре Александр Федоров.

Первый этап – упражнение на выносливость и скорость. После старта команда из двух бойцов экипируется, надевает противогаз, хватает таран и бежит с ним стометровку. После этого нужно успеть восстановить дыхание и сделать четкие выстрелы прямо по мишеням.

Сложность в том, что после таких силовых нагрузок нужно взять себя в руки и попасть прямо в цель. От этого зависит результат всей команды. А командиру отряда после этих испытаний нужно еще решить логическую головоломку. «Здесь задача больше на сообразительность, на смекалку. Вообще это имитация штурма здания. Командир ставит задачи. В этот момент ему нужно понимать, какого сотрудника куда отправить», – пояснил член жюри.

Местом для проведения соревнований по практической стрельбе стал сургутский полигон, который находится далеко за пределами города. Здесь царит своя атмосфера, привычная для бойцов, но немного пугающая для человека извне. Оглушающие залпы выстрелов, люди в военной форме. Антуража добавляют обстрелянные во время тренировок самолеты, вертолет, автобус и дым от передвижной печи, где военные варили настоящую полевую кашу.

Сами участники говорят о том, что важна не только физическая, но и моральная подготовка. В этом направлении с бойцами кроме специалистов работают и сами командиры отрядов. «С нами еженедельно работает психолог. Проверяет нашу боевую готовность, чтобы не было никаких срывов. С этим у нас все хорошо», - рассказал боец ОСН «Север» УФСИН России по Югре Дмитрий. Соревнования планировали провести еще в прошлом году, но пандемия внесла свои коррективы. Мероприятие приурочили к 30-летию отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, которое отмечали 13 ноября 2020 года.

Такие встречи бойцов из разных ведомств необходимы для того, чтобы делиться опытом боевой подготовки, повышать профессиональное мастерство сотрудников спецподразделений и культуру обращения с оружием. «Люди, которые работают с оружием должны быть всегда в готовности его применить, и применить правильно. Сотрудники специальных подразделений, как нашего подразделения – ОСН «Север», так и наши коллеги – достаточно на высоком уровне владеют навыками огневой подготовки. Показывают очень достойные результаты как на региональном уровне, так и на всероссийских соревнованиях», – рассказал командир отдела специального назначения «Север» УФСИНа Югры Александр Чурбанов.

По итогам соревнований лучше всех с упражнениями справились бойцы спецназа УФСИН. Их команда заняла первое место, а бойцы отряда в личном зачете по результатам выполнения четырех упражнений заняли весь пьедестал почета.