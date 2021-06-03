16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2636   EUR  89,2644  

Новости

Больше новостей
Следует ли переводить Сургутский хлебозавод и комбинат школьного питания из МУПов в ООО?
Комментировать
0
Что же делать с Домом пионеров?
Комментировать
2
Связываете ли вы будущее Сургута с Сургутнефтегазом?
Комментировать
0
Вы встречались с Владимиром Богдановым лично?

Да 26.1%

Нет 71.6%

Не знаю 2.3%

Всего голосов: 218

Комментировать
0
Больше опросов

​ОМОН, УФСИН и УМВД выяснили, чей спецназ лучше

В Сургуте в соревнованиях по стрельбе сразились спецназы Росгвардии, УФСИН и УМВД

​ОМОН, УФСИН и УМВД выяснили, чей спецназ лучше
Фото автора

Боец целится в мишень на расстоянии 20 метров. Всем остальным приказано отойти и надеть очки, чтобы металлическая крошка не попала в глаза. Три глубоких выдоха для стабилизации, оглушительные выстрелы, и цель поражена. Спецназ Росгвардии – «ОМОН», УМВД – «Гром» и УФСИН – ОСН «Север»... Что могло собрать их вместе на одном поле, так это желание выяснить, кто лучше владеет навыками стрельбы и боевой подготовки.

Фото: УФСИН России по Югре

На плацу выстроились участники соревнований. Перед началом соревнований удачи им пожелал начальник УФСИН России по ХМАО-Югре Александр Федоров.

Первый этап – упражнение на выносливость и скорость. После старта команда из двух бойцов экипируется, надевает противогаз, хватает таран и бежит с ним стометровку. После этого нужно успеть восстановить дыхание и сделать четкие выстрелы прямо по мишеням.

Сложность в том, что после таких силовых нагрузок нужно взять себя в руки и попасть прямо в цель. От этого зависит результат всей команды. А командиру отряда после этих испытаний нужно еще решить логическую головоломку. «Здесь задача больше на сообразительность, на смекалку. Вообще это имитация штурма здания. Командир ставит задачи. В этот момент ему нужно понимать, какого сотрудника куда отправить», – пояснил член жюри.

Местом для проведения соревнований по практической стрельбе стал сургутский полигон, который находится далеко за пределами города. Здесь царит своя атмосфера, привычная для бойцов, но немного пугающая для человека извне. Оглушающие залпы выстрелов, люди в военной форме. Антуража добавляют обстрелянные во время тренировок самолеты, вертолет, автобус и дым от передвижной печи, где военные варили настоящую полевую кашу.

Сами участники говорят о том, что важна не только физическая, но и моральная подготовка. В этом направлении с бойцами кроме специалистов работают и сами командиры отрядов. «С нами еженедельно работает психолог. Проверяет нашу боевую готовность, чтобы не было никаких срывов. С этим у нас все хорошо», - рассказал боец ОСН «Север» УФСИН России по Югре Дмитрий. Соревнования планировали провести еще в прошлом году, но пандемия внесла свои коррективы. Мероприятие приурочили к 30-летию отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, которое отмечали 13 ноября 2020 года.

Такие встречи бойцов из разных ведомств необходимы для того, чтобы делиться опытом боевой подготовки, повышать профессиональное мастерство сотрудников спецподразделений и культуру обращения с оружием. «Люди, которые работают с оружием должны быть всегда в готовности его применить, и применить правильно. Сотрудники специальных подразделений, как нашего подразделения – ОСН «Север», так и наши коллеги – достаточно на высоком уровне владеют навыками огневой подготовки. Показывают очень достойные результаты как на региональном уровне, так и на всероссийских соревнованиях», – рассказал командир отдела специального назначения «Север» УФСИНа Югры Александр Чурбанов.

По итогам соревнований лучше всех с упражнениями справились бойцы спецназа УФСИН. Их команда заняла первое место, а бойцы отряда в личном зачете по результатам выполнения четырех упражнений заняли весь пьедестал почета.


нравится (3) не нравится (3)
Сегодня в 10:40, просмотров: 270, комментариев: 0
Комментарии:
Citizen
не нравится
Сегодня в 11:39
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Iriska
не нравится
Сегодня в 12:56
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Iriska Iriska
не нравится
Сегодня в 12:57
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Старый козёл Iriska
не нравится
Сегодня в 13:02
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Юрий Семенков: «Советский модернизм Сургута» — тема все-таки не ностальгическая» 3183
  2. ​Сильный ветер принесет в Югру снег 1573
  3. ​Югорскую привели в чувство 1159
  4. Презентовано третье издание сургутской летописи «Очень личных историй людей из города С.» 1030
  5. Водитель на ВАЗе врезался в опору моста на Тюменском тракте и погиб 997
  6. ​Классика — кроссовер — поп-музыка. Филипп Копачевский // ONLINE 850
  7. ​Кэшбек за путевки, конец льготной ипотеки, запрет на импорт гречки – новое в законодательстве // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 778
  8. ​С реорганизацией Сургутского хлебозавода и комбината школьного питания спешить не стоит 732
  9. ​Реновация — дело хорошее, но… 719
  10. ​БезДНОработица 539
  1. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 8304
  2. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 7216
  3. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 6125
  4. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Село «Богдановка» 4844
  5. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4675
  6. ​Богданов с нами 3904
  7. #НГ #БОГДАНОВ70. «Я верю в это, Володя» 3803
  8. ​Место бессилия 3800
  9. «Выздороветь нельзя, но возможно выздоровление» // ВИДЕО, ТЕКСТ 3251
  10. Поезд сбил Камаз — и каждый пошел своей дорогой // ФОТО 3218
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12116
  2. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 11315
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11252
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10603
  5. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 9739
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 9418
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9208
  8. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 8569
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 8304
  10. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 7779

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика