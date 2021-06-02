Реновация проспекта Ленина в Сургуте: что нужно сделать в первую очередь?

Реновация — дело хорошее, но в очередной раз хочется обратить внимание:

а) на качество самих проектов: почему не взять нормальное агентство с опытом успешной работы? Даже в России уже достаточно достойных примеров. У нас же в городе работают с непонятными ноунеймами, и даже сами проекты вызывают большие вопросы.

б) на качество работ, материалов — этот вопрос перекликается с пунктом А, ибо кто вот, например, заложил террасную пластиковую доску в проект по благоустройству полуострова СурГУ? Хорошая палубная доска (не пластик) служит десятилетиями и применяется у воды и в Нью-Йорке (климат там не сахар зимой + соленая вода), и в Москве, и в Казани. Кто заложил в проект всю эту хлипкую городскую мебель (скамейки, урны и т.д.)? Это же все развалится через год и уже разваливается...

Подрядчиков по какому принципу отбирают? Не было с опытом, хотя бы из той же Тюмени? Почему все криво-косо, мешают муравьи и т.д.?

В конечном счете, скупой платит дважды, а то и более. Город просто спустит в канализацию все эти деньги, в том числе и федеральные, за которые нас тут агитировали голосовать.

Тот же самый дизайн-код: его не студентики из чьей-то аффилированной конторки должны разрабатывать явно. Даже какие-то депрессивные города позволяют себе на эту задачу привлечь того же Артемия Лебедева, а «нефтяная столица» Сургут — нет?..

Комментарий к анонсу онлайн-конференции «Реновация проспекта Ленина: ожидание и реальность»