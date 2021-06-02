Депутат думы Сургута Алексей Кучин — о возможной приватизации важных сургутских МУПов

В процессе перевода муниципальных унитарных предприятий в общества с ограниченными ответственностью в частные руки могут уйти такие важный для Сургута предприятия, как городской хлебозавод и комбинат школьного питания. В эфире siapress.ru мы попросили депутата думы Сургута Алексея Кучина прокомментировать причины этого события, а также вероятность того, что оно произойдет или не произойдет.

Вопрос вероятной приватизации хлебозавода и комбината школьного питания берет начало в 2018 году — тогда в России был принят федеральный закон, который подразумевает ликвидацию муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — федеральное правительство решило, что на конкурентных рынках не должно быть муниципальных предприятий, должна быть конкуренция между бизнесом, и потому они должны быть реструктуризированы.

На исполнение закона дали срок до 2025 года. То есть до этого времени все МУПы и ГУПы должны были быть ликвидированы. У нас это не только хлебозавод и, например, Центральная аптека — это и Горводоканал, и ГТС, то есть те объекты, возможную передачу в концессию которых мы обсуждаем уже довольно долгое время.

Как только этот федеральный закон получил широкую огласку, встал вопрос: как быть северным городам, которые зависят от тех же теплосетей, от водоснабжения очень сильно? Для нас это объекты жизнеобеспечения: если в морозы отключится теплоснабжение, это будет вопрос жизни и смерти. На этот вопрос обратили внимание именно северяне — и когда он встал, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла предложение дополнить закон тем, что под него не попадают предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность городов в районе Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Такие, как Сургут.

Сургутский хлебозавод, РКЦ ЖКХ, комбинат школьного питания, внесенные в план реорганизации, тоже важные предприятия. Есть формулировка: «обеспечивающие жизнедеятельность городов в районе Крайнего Севера» — что это значит? Значит, есть некие методические обоснования, указывающие, какие именно предприятия попадают под это определение. Я предлагаю не спешить с их реорганизацией, а дождаться расшифровки этой формулировки.

Помимо того, что я работаю в думе города, я также состою в палате законодателей при Совете Федерации, и мы готовим обращение в адрес Совфеда по поводу того, чтобы было дано пояснение этой формулировке — было четко описано, какие именно предприятия относятся к обеспечивающим жизнедеятельность городов в районе Крайнего Севера и приравненных к нему районов. И тогда на основе этого принимать план приватизации.

Я считаю, что эти предприятия — как минимум, Сургутский хлебозавод, комбинат школьного питания — должны оставаться в собственности города, и я как сургутянин не хотел бы, чтобы они занимались оптимизацией собственных расходов, которое сказывалось бы на качестве их продукции.

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