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​С реорганизацией Сургутского хлебозавода и комбината школьного питания спешить не стоит

Депутат думы Сургута Алексей Кучин — о возможной приватизации важных сургутских МУПов

​С реорганизацией Сургутского хлебозавода и комбината школьного питания спешить не стоит
Фото: vk.com/kuchin_alexey

В процессе перевода муниципальных унитарных предприятий в общества с ограниченными ответственностью в частные руки могут уйти такие важный для Сургута предприятия, как городской хлебозавод и комбинат школьного питания. В эфире siapress.ru мы попросили депутата думы Сургута Алексея Кучина прокомментировать причины этого события, а также вероятность того, что оно произойдет или не произойдет.

Вопрос вероятной приватизации хлебозавода и комбината школьного питания берет начало в 2018 году — тогда в России был принят федеральный закон, который подразумевает ликвидацию муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — федеральное правительство решило, что на конкурентных рынках не должно быть муниципальных предприятий, должна быть конкуренция между бизнесом, и потому они должны быть реструктуризированы.

На исполнение закона дали срок до 2025 года. То есть до этого времени все МУПы и ГУПы должны были быть ликвидированы. У нас это не только хлебозавод и, например, Центральная аптека — это и Горводоканал, и ГТС, то есть те объекты, возможную передачу в концессию которых мы обсуждаем уже довольно долгое время.

Как только этот федеральный закон получил широкую огласку, встал вопрос: как быть северным городам, которые зависят от тех же теплосетей, от водоснабжения очень сильно? Для нас это объекты жизнеобеспечения: если в морозы отключится теплоснабжение, это будет вопрос жизни и смерти. На этот вопрос обратили внимание именно северяне — и когда он встал, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла предложение дополнить закон тем, что под него не попадают предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность городов в районе Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Такие, как Сургут.

Сургутский хлебозавод, РКЦ ЖКХ, комбинат школьного питания, внесенные в план реорганизации, тоже важные предприятия. Есть формулировка: «обеспечивающие жизнедеятельность городов в районе Крайнего Севера» — что это значит? Значит, есть некие методические обоснования, указывающие, какие именно предприятия попадают под это определение. Я предлагаю не спешить с их реорганизацией, а дождаться расшифровки этой формулировки.

Помимо того, что я работаю в думе города, я также состою в палате законодателей при Совете Федерации, и мы готовим обращение в адрес Совфеда по поводу того, чтобы было дано пояснение этой формулировке — было четко описано, какие именно предприятия относятся к обеспечивающим жизнедеятельность городов в районе Крайнего Севера и приравненных к нему районов. И тогда на основе этого принимать план приватизации.

Я считаю, что эти предприятия — как минимум, Сургутский хлебозавод, комбинат школьного питания — должны оставаться в собственности города, и я как сургутянин не хотел бы, чтобы они занимались оптимизацией собственных расходов, которое сказывалось бы на качестве их продукции.

Полный вариант беседы смотрите на YouTube-канале siapress.ru и у нас на портале.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 181, комментариев: 4
Комментарии:
Iriska
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Сегодня в 17:01
как же много Кучина в последнее время.

Многие тоже считают, что делать коммерческими хлебозавод и КШП не стоит, про ГТС и говорить нечего, но есть немногие, которые могут посчитать иначе и этих многих не спросить.
Citizen
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Сегодня в 17:19
Не понимаю, в чем проблема.
Был МУП, станет ОООшкой со 100% госучастием в лице МО г.Сургут.
Простая реорганизация.
Не путайте смену формы собственности и продажу!
Аванес Citizen
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Сегодня в 17:52
Следующим этапом будет раздача акций более "эффективным" собственникам
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:57
Ликвидация МУП и ГУП - это подрыв экономики жизнеобеспечения и доступности продукции и услуг этих предприятий. Зачем обращаться за разъяснениями в Москву? Они там «ни черта не понимают» вообще и в северных реалиях в частности тем более. Нужно просто местным и региональным Думам и не только на Севере определить перечень предприятий, которые они считают оставить муниципальными унитарными. Для Сургута это: хлебозавод, ГТС, горводоканал. И далее по списку. Все ГУП оборонного назначения, Московский метрополитен. Муниципальные предприятия общественного транспорта. И так далее и так далее. Если это отдать на конкурентную основу, то предприятия или загнутся или войдут в федеральные коммерческие сети с иностранным капиталом. Скажем по отрасли связи пример по Сургуту. Единственное конкурирующее муниципальное предприятие по предоставлению услуг связи в муках, рождённое в период дефолта, в 2000 году преобразованное в ОАО с участием частных фирм, преобразованное в ОАО с участием округа и города и ставшее прибыльным в 2013 году принудительно было продано с аукциона федеральному оператору с учредителями в оффшоре привело к его дальнейшему раздроблению и деградации. Такая участь может ожидать любое муниципальное предприятие Сургута. Перевод его в ООО ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЫВОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ ГОРОДА С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ. А вышеобозначенный закон о принудительной ликвидации ГУП и МУП будет отменён здравомыслящей Государственной Думой, которая я уверен придёт уже в сентябре 2021 года.
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