Как инвалиду найти работу в Сургуте и почему удаленка может облегчить поиски

На написание этой заметки меня сподвигла новость о том, что в Югре самый низкий процент безработицы и количество безработных только уменьшается, а статистика улучшается.

Я закончил вуз в начале 2010-х по специальности «юрист гражданского направления». Сперва с работой все вроде пошло хорошо — меня без каких-либо хождений с резюме сразу же взяли в местную авиакомпанию, потом в федеральную госструктуру. Вскоре ситуация изменилась — я заболел, что выбило меня из колеи на многие годы. Постоянной работы с тех пор нет, и, кажется, я попал в замкнутый круг: от соискателей обычно требуют опыт работы, но опыта нет, потому что нет самой работы. Кроме того, профессия, если можно так сказать, достаточно размыта: юристом можно назвать много кого — тут тебе и работа с документами, закупки, надзор, исполнительное административное, да и просто юрист в частной компании. Многие мои сокурсники даже и близко не работают по этой специальности.

В общем, тем, кто сегодня раздумывает над выбором профессии юриста, не советую. Если только не собираетесь целенаправленно поступать в вузы именно по этим направлениям — МВД, прокуратура. Лучше выбирайте старое учебное заведение где-нибудь ближе к югу и центру страны — в отличие от наших местных, тамошние преподаватели заинтересованы еще передать свои знания. Да и дешевле будет. В остальном же мода на юристов и экономистов, которая пришла в 90-е годы, когда к власти стали приходить выпускники юрфаков, привела к избыточному насыщению отрасли — юристов сегодня слишком много, гораздо больше, чем нужно.

Сейчас я безработный со статусом инвалидности третьей группы. Я мог, конечно, отказаться от этого статуса, который гарантированно усугубляет положение в сфере работы, но жизненные обстоятельства продиктовали. Да и слабые надежды на то, что все-таки найти работу можно будет, были. В итоге я начал искать работу на официальных сайтах служб занятости и крупных поисковых порталах с галочкой «Квота инвалидность». Выбор, кстати, по этому направлению оказался достаточно большим, впрочем, юридических вакансий было мало, но с мечтами работать, как показывают в кино, судьями, адвокатами, крутыми следователями попрощался еще на первом курсе университета.

Реальность оказалась более неприглядной — когда я начал обзванивать работодателей, появилось ощущение, будто стучусь в глухую стену. Многие мои собеседники из отделов кадров вообще были не в курсе опубликованных на официальных сайтах вакансий — оказывалось, что их разместили без их ведома и забыли про них. Интересно, зачем? Игры со статистикой? Или их вешают чтобы не попали под проверку, потому что организации и компании должны делать такие рабочие места?..

Но даже в тех случаях, когда дело доходило до собеседований, без курьезов не обходилось. Однажды даже пришлось стоять за шлагбаумом проходной одной серьезной компании и звонить из Сургута в Тюмень — чтобы меня пустили в местный отдел кадров! Бывало, что, совсем расстроившись, я случайно находил вакансию от каких-нибудь фондов и некоммерческих объединений по помощи гражданам — и у них там четко написано в графе: инвалидность. Но и в них отказывали со словами «Мы не можем отвечать за себя и за тебя». Ладно, их можно понять: эти фонды держатся на честности взаимной поддержке, доходы у них тоже с пожертвований, да и ограничены они всевозможными законами и проверками в рамках этих законов. Да, понять можно.

…Преодолевая мощные заслоны в виде проходных, вахт, ресепшнов, обычно сталкиваюсь со следующим барьером — удивленным вопросом кадровиков: «Ээээ… вы инвалид?» Вообще-то у меня имя есть, и да, видимо, инвалид в представлении среднестатистического россиянина — обязательно человек в кресле-каталке или лежачий больной. Нет, совершенно необязательно; более того: статус инвалида далеко не всегда обязывает работодателя организовывать дорогостоящее специальное рабочее место (СРМ) обеспечивать дополнительные выходные и организовать прочие преференции. Собственно, когда разговор переходит в это направление, понимаю: откажут. И никакие разъяснения не помогут.

Я не хочу заводить шарманку про то, как у них «там» — за рубежом, не был; известно, что в магазинах в Европе и там Западе, например, работают кассиры с низким уровнем слуха, а у кассы табличка для посетителей чтобы кассиру говорили громче. Какое отношение к таким кассирам у нас в стране может быть, даже знать не хочу.

Я специально не начинал текст со слов «Я инвалид...» или с рассказа, как не могу жить на эти пенсии и пособия, потому что мне интересна работа и, как сейчас говорят, социальные лифты. Но в действительности их нет.

И знаете, такое положение мне начинает нравится: леность такая, что не надо, как все, с утра вставать, бежать, режим дня, ответственность. Но если уж человеку такие условия создают? С другой стороны, доходы от этих условий вот такие:

Как ни странно, пандемия внушает осторожный оптимизм: работодатели начали всерьез рассматривать вариант удаленной работы — меняется отношение к дистанту как к серьезному, живому рабочему месту, а это значит, что можно надеяться на появление новых возможностей и для инвалидов. Хотя не исключаю, что хорошую идею исковеркают и сделают еще хуже в угоду только государству и самим работодателям: у нас это умеют.