Обвинения компьютерных игр в том, что они провоцируют жестокость – беспочвенны

Хочу дополнить и прокомментировать суждение моей коллеги Юлии Плескачевой на тему жестокости в играх и податливости к оной в умах детей всего мира. Поводом стало появление на улице Сургута паренька в маске анонимуса и то ли с настоящим (маловероятно), то ли с игрушечным пистолетом, что, естественно, всех перепугало.

Обозначу свою экспертизу: я с раннего детства (около шести лет) увлекаюсь компьютерными играми, с юности (порядка 14 лет) – киберспортом, несколько лет возглавлял региональное отделение Федерации компьютерного спорта, а также внимательно слежу за всеми новостями, в том числе, о научных исследованиях, связанных с играми и киберспортом. Поэтому давайте еще раз и по порядку.

Компьютерные игры, даже самые жуткие и чудовищные с точки зрения насилия, не вызывают в умах подростков примерно ничего. Совсем. Нет ни одного научного доказательства (а только воспаленная фантазия отдельных людей), что дети, игравшие в компьютерные игры, как-то качественно в худшую сторону отличаются от детей, которые выросли без оных.

Оговорка «в худшую сторону» – ни капельки не случайная. Потому что с момента прихода компьютерных игр в наш мир уровень бытового и уличного насилия только снижался. Это вообще огромный и пока окончательно не объясненный учеными тренд – почему в конце ХХ века произошло такое резкое падение количества разнообразных преступлений против личности на глобальном уровне. Есть несколько предположений: повсеместная доступность и использование контрацепции среди беднейших (меньше стали рожать тех, кто потенциально мог творить жуть), развитие систем видеонаблюдения, распространение и доступность порнографии и – они самые, компьютерные игры.

Если объяснять еще проще – преступления и в целом насилие, почти как в песне группы «Кино» – дело молодых. Когда молодых становится количественно меньше (рождаемость падает не первое десятилетие), и они, находясь в не очень благополучной среде, не маются от безделья по подъездам с алкоголем и наркотой, а сидят дома и катают в какую-нибудь Dota 2 – это значит, что они с меньшей долей вероятности кого-нибудь прибьют, ограбят или изнасилуют. А еще в некоторых играх есть голосовой чат, в котором можно хорошенько покрыть своего союзника матюгами всех мастей (вы бы слышали, как это происходит повсеместно), что приводит к чему? Фактически – к выплеску негатива в пустоту.

То есть. Еще раз – нет ни одного научного исследования, которое бы показало, что игравшие в компьютерные игры дети более жестоки, чем не игравшие. Зато мы точно видим, насколько снижается уровень насилия везде, включая нашу страну.

А еще. В детстве и юности многих, кому сейчас около 40 и больше, бывало примерно такое: наблюдение за тем, как дедушка во дворе отрубает курице голову, и та начинает бегать и заливать все вокруг кровью; геноцид колорадских жуков, разрушение муравейников, заливание их всякими расплавленными субстанциями; массовые драки двор на двор с применением не только кулаков, но и сопутствующих инструментов; трупы наркоманов во дворе – и прочие довольно будничные для разных лет картины. Это на одной чаше весов. А на другой – несчастный Mortal Combat, где рисованные человечки рисованным человечкам головы отрывают.

Вы серьезно хотите после такого продолжать разговоры о насилии в компьютерных играх? Я вас умоляю.

Да, в чрезмерном увлечении компьютерными играми есть свои минусы. Люди иногда погружаются настолько, что забивают на учебу, работу или семью – и это очень плохо. Некоторые прожигают там деньги на всякие лутбоксы, некоторые дети сливают родительский баланс на донаты каким-нибудь стримерам – и это тоже ни капельки не хорошо. С этими проблемами надо бороться и искать выходы. Но нельзя отрицать то, какой огромный вклад в глобальное снижение насилия сделала индустрия гейминга и киберспорта, и за это им большое спасибо и пожелание больших успехов.