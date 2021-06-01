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​Ребенок. Пистолет. Анон

Как «Mortal Kombat» победила «Казаков-разбойников»

​Ребенок. Пистолет. Анон
Фото: sitv.ru

«Войнушки», «Казаки-разбойники» и прочие подобные игры скоро канут в Лету. Современные дети должны забыть про такие занятия, где есть оружие, насилие (даже в игровой форме), лексика, в конце концов, которые могут встревожить окружающих. Такой вывод можно сделать после новости, которая прокатилась по местным СМИ: сургутянку на улице напугал ребенок в маске с «предметом, похожим на пистолет».

За дело даже взялась полиция – начато расследование. Такая бдительность, конечно, похвальна. Только вот даже если это настоящее огнестрельное, вряд ли на этом этапе кому-либо удалось бы предотвратить трагедию, если уж что-то такое человек задумал. Разве что минимизировать потери и угрозу. Трагический опыт это уже показал. И не раз.

Скорее всего ствол в руках ребенка – всего лишь китайская игрушка. Таких в 1990-х – начале 2000-х было немало в арсенале любого «уличного бандита». А маска на лице – всего лишь популярный мем, который сегодня выражает анонимность. По крайней мере, мне и, я думаю – вам, хочется в это верить.

Со временем перестрелки из песочницы переместились на экраны мониторов, а вместе с тем и усилилась уязвимость детского сознания. Взять только шутеры типа «Call of Duty», «Mortal Kombat», где в красках ты видишь, как твоего противника буквально разрывает на части.

Зато теперь милитаризация офлайн игр вызывает страх и панику у окружающих. Время безобидных забав прошло. Настали тревожные времена.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 210, комментариев: 1
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 17:16
За обеспокоенность плюсег!
За мат часть минусик, маска Гая Фокса не сколько мем, сколько стартер пак анонимуса из тынтырнетиков, спасибо Алану Муру за яркий образ, хотя мне кажется в лучшие времена форса этого атрибута анонимности на могиле Гая Фокса можно было прям почувствовать электро-магнитное поле от того как он вертится (хотя его казнили и кто знает где его похоронили то). Ну и смертельная битва ни шутер ни разу и пик его популярности приходился на ярую молодость тогоже Дмитрия Щ. так что аргументик так себе...выглядит как накидывание на вентилятерь)

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