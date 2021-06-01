Как «Mortal Kombat» победила «Казаков-разбойников»

«Войнушки», «Казаки-разбойники» и прочие подобные игры скоро канут в Лету. Современные дети должны забыть про такие занятия, где есть оружие, насилие (даже в игровой форме), лексика, в конце концов, которые могут встревожить окружающих. Такой вывод можно сделать после новости, которая прокатилась по местным СМИ: сургутянку на улице напугал ребенок в маске с «предметом, похожим на пистолет».
За дело даже взялась полиция – начато расследование. Такая бдительность, конечно, похвальна. Только вот даже если это настоящее огнестрельное, вряд ли на этом этапе кому-либо удалось бы предотвратить трагедию, если уж что-то такое человек задумал. Разве что минимизировать потери и угрозу. Трагический опыт это уже показал. И не раз.
Скорее всего ствол в руках ребенка – всего лишь китайская игрушка. Таких в 1990-х – начале 2000-х было немало в арсенале любого «уличного бандита». А маска на лице – всего лишь популярный мем, который сегодня выражает анонимность. По крайней мере, мне и, я думаю – вам, хочется в это верить.
Со временем перестрелки из песочницы переместились на экраны мониторов, а вместе с тем и усилилась уязвимость детского сознания. Взять только шутеры типа «Call of Duty», «Mortal Kombat», где в красках ты видишь, как твоего противника буквально разрывает на части.
Зато теперь милитаризация офлайн игр вызывает страх и панику у окружающих. Время безобидных забав прошло. Настали тревожные времена.
За мат часть минусик, маска Гая Фокса не сколько мем, сколько стартер пак анонимуса из тынтырнетиков, спасибо Алану Муру за яркий образ, хотя мне кажется в лучшие времена форса этого атрибута анонимности на могиле Гая Фокса можно было прям почувствовать электро-магнитное поле от того как он вертится (хотя его казнили и кто знает где его похоронили то). Ну и смертельная битва ни шутер ни разу и пик его популярности приходился на ярую молодость тогоже Дмитрия Щ. так что аргументик так себе...выглядит как накидывание на вентилятерь)