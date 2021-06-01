Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем зажиты детей

Сегодня двойная радость у детворы! Праздник День защиты детей и начало летних каникул. Пусть это время для вас, ребята, пройдет интересно и запомнится надолго. Желаю вам, чтобы солнечные дни следовали за вами, где бы вы не отдыхали!

Успехов вам в творчестве, чем бы вы не увлекались, удивительных открытий, верных друзей и взаимопонимания со взрослыми. Это важно. Депутаты Думы района тоже мамы и папы, дедушки и бабушки, среди нашей команды есть и многодетный отец: у Данила Денисова из посёлка Нижнесортымского – четверо детей. Мы на собственном опыте знаем, как вы любопытны, непоседливы, постоянно заняты познанием мира, поиском приключений. Мы верим, что в будущем у вас есть все шансы помочь миру стать лучше!

С праздником вас! Всем отличного лета и прекрасного настроения!