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​Этот праздник напоминает нам о лучшем времени в жизни

Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем защиты детей

​Этот праздник напоминает нам о лучшем времени в жизни

Уважаемые сургутяне!

Примите мои поздравления с Международным днем защиты детей!

Этот праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека.

Хочется поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, их воспитанию и образованию, а также сказать спасибо многодетным семьям и тем родителям, которые согрели теплом своего сердца приемных детей.

Этот день позволяет еще раз напомнить: любовь к ребенку – это связь родных душ, умение выслушать и дать мудрый совет, проявить терпение, это искреннее желание говорить своим детям слова поддержки и любви.

С праздником вас! Пусть во всех домах царят любовь и взаимопонимание, а детство наших детей будет безмятежным и радостным!


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01 июня в 09:26, просмотров: 618, комментариев: 0
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