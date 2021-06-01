Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем защиты детей

Уважаемые сургутяне!

Примите мои поздравления с Международным днем защиты детей!

Этот праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека.

Хочется поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, их воспитанию и образованию, а также сказать спасибо многодетным семьям и тем родителям, которые согрели теплом своего сердца приемных детей.

Этот день позволяет еще раз напомнить: любовь к ребенку – это связь родных душ, умение выслушать и дать мудрый совет, проявить терпение, это искреннее желание говорить своим детям слова поддержки и любви.

С праздником вас! Пусть во всех домах царят любовь и взаимопонимание, а детство наших детей будет безмятежным и радостным!