Кого благодарить за первые зеленые насаждения в Сургуте и что делать с нынешними чиновниками?

«Пыльный и нефтяной Сургут». Впервые я услышал это определение гремевшего на весь Союз Сургута из репортажа корреспондента радиостанции «Юность» в далеком 1967 году.

Да! За два года тяжелая и легкая автомобильная и тракторная техника, пришедшая в несметных количествах в Сургут, разворотила его напрочь. Весь естественный природный слой с растительностью превратился в городе белый песок. А когда-то Сургут был зеленый и на улицах росла травка. И этой идиллии пришел конец. В жаркие июньские дни можно было ассоциировать Сургут с пустыней, с барханами белого сверкающего на солнце песка с песчаными бурями. «Белое солнце пустыни» отдыхает. Песок проникал всюду: за воротник одежды, в глаза, на одежду. Если форточку не закрыть, то песок в домах гарантирован. Над старым аэропортом на Черном Мысу всегда висело огромное пыльное облако от непрерывно каждые полчаса садящихся и взлетающих самолетов и вертолетов.

Как бороться с эти явлением? Садить деревца, сеять траву? Но как? На песке ничего не растет.

Но в 1966 году появился человек из НПУ «Сургутнефть», который начал высаживать в микрорайоне нефтяников деревца и кустарники — их он привозил даже с Большой земли. Энтузиаст. Фамилию его не помню. А надо бы Лесопарковому хозяйству назвать его именем один из скверов в Сургуте. Найти его по архивам подшивок газеты и назвать.

Сажали тополя: они росли быстро и были неприхотливы. Уже после на предприятиях начали поездки за Обь, где выкапывали деревца для посадки в городе. Ну, а на остальных пространствах (где сейчас укладывают плитку) тогда укладывали упорно и настойчиво зеленый дерн из поймы Оби. Прямо на песок. Технология — такая же как укладка плитки.

Каждым летом на укладке дерна во дворах города работали сотни студентов. Они же прокладывали пешеходные дорожки из бетона. Асфальта не было. Это где-то к 1977 году нефтяники (опять же они!) начали производство асфальта на своем асфальтовом заводе. И что-то перепадало городу. И зеленое благоустройство вели исключительно нефтяники. Все остальные ведомства — в меру своих возможностей: город имел участок зеленого строительства от областного «Зеленхоза». Но тоже маломощный.

Сегодня же с высоты пройденного в борьбе с песком и озеленяем города хамское отношение частного бизнеса к газонам, к выращенным деревьям, к оставшимся городским лесам вызывает возмущение обывателей, переходящее в ненависть. Но линчевать их не надо. В пределах закона их нужно просто поставить на место. Большинство из них в то время, когда мы «глотали песок», в городе «не стояло». Вернее, их родителей. Пора бы употребить власть к тем, кто пришли в наш город отбивать бабки, а на традиции и на все остальное им как бы наплевать.

Комментарий к материалу «40 рекламных баннеров уберут с улиц Сургута. Полукеев: «Ничтожное количество»