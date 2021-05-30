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Придут ко всем

Сокращение пространства свободы — это не про оппозиционеров. Это про всех нас

Придут ко всем
Фото osnmedia.ru

Когда наша Госдума в очередной раз быстренько одобряет очередной законопроект, написанный в недрах администрации президента, о сокращении пространства наших свобод, многие думают, что это их не касается. Ну там, условно, свежий закон о запрете избираться куда-либо для тех, кто хоть донатом, хоть движением брови одобрил действия организации, признанной экстремистской – понятно, что это против ФБК, который ныне пока еще только иностранный агент, но есть все основания полагать, что скоро будет признан главным гнездом врагов народа в России. Если я не имел отношения к ФБК – то мне какое дело? – думает обычный гражданин. И он, конечно, неправ.

Потому что репрессивная машина, получив в руки дубинку, конечно, первым делом отдубасит того, кого ей скажут – конкретно в этом случае под раздачу первым действительно попадет ФБК. Но завтра этой структуры в ее нынешнем виде уже не будет, а дубинка в руках останется. Как вы думаете, кому дальше прилетит?

Вот пример. В Оренбургской области первоклассник на последнем звонке вышел с плакатом, на котором был призыв отремонтировать школу. Никакого тебе «Долой» или «Доколе», никаких «Свободу политзаключенным». Просто – верните школу. Теперь его семье шьют участие в несанкционированном митинге со штрафом в 30 тысяч рублей.

Подобных случаев по всей стране все больше. Когда люди, возмущенные какой-то локальной несправедливостью, выражают свое недовольство, а им в ответ – политические статейки КоАП (а то и УК), которыми раньше развлекали только записных оппозиционеров. Казалось бы – все говорили, что все ограничения и репрессивные законы принимаются, чтобы давить иностранноагентскую гадину, но почему-то и обычным людям вполне себе прилетает.

Завтра будет еще веселее. Будет в каком-нибудь селе / городе группа возмущенных произволом местного главы граждан, желающих ремонт школы, и захотят они выдвинуть своего делегата в местную думу, чтобы он там мог отстаивать их интересы. А ему скажут: «Батенька, а это вот что за лайк вы поставили в 2018 году под постом, где Навальный всех на митинг созывает? Вы же сочувствуете экстремистам. Так что до свидания, никакой вам думы».

Казалось бы, где ремонт школы, а где Навальный? А вот они, в одном шаге друг от друга. Так что поймите – сокращение пространства свободы, особенно, политической – это не про тех, на кого оно якобы направлено законодателем (даже если законодатель про это прямым текстом говорим). Оно про каждого из вас. И из нас. Полезно это знание держать в голове.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 268, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:07
Что общего у засланного желтого революционера Навального, который никакого отношения к улучшению благосостояния россиян не имеет, а наоборот, с социальными протестами россиян? Ничего.

Единственное только, что под шумок с Навальным закрутят гайки россиянам.

То есть и здесь нагадил.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 14:11
С точки зрения закона - правильно. Отошел бы на несколько метром, нормально было бы.
И не надо везде Навального приплетать.
Вот он точно ничего не сделал для людей.
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