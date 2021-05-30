Общественники отказались принимать работы по благоустройству набережной у СурГУ

В пятницу общественники принимали очередной этап выполнения работ по благоустройству набережной СурГУ. У членов общественной комиссии возник ряд вопросов.

Лавочки и урны

Всего общественникам представили 51 штуку инвентаря малых архитектурных форм. Лавочки, урны, информационные стенды. Особенную и, судя по всему, справедливую озабоченность члены комиссии проявили в отношении «неприделывания ног» вышеуказанным элементам.

Дети-вандалы

При благоустройстве данной территории повсеместно используется так называемая пластиковая террасная доска. Которая оказалась повсеместно сломана. Как пояснила представитель администрации виновата не доска, а дети.

Фонари-шатуны

Главные же претензии общественники предъявили к фонарным столбам, которые ну уж очень некрепко держатся на ногах. Вернее, на одной ножке.

Были еще замечание к плитке, которая уже крошится, к небрежному выполнению работы и еще много к чему. В общем по итогам проверки акты подписывать не стали. Дали подрядчику время до вторника на исправление недочетов.