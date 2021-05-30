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​Принимали, принимали лавки, фонари качали

Общественники отказались принимать работы по благоустройству набережной у СурГУ

​Принимали, принимали лавки, фонари качали
Фото из архива автора

В пятницу общественники принимали очередной этап выполнения работ по благоустройству набережной СурГУ. У членов общественной комиссии возник ряд вопросов.

Лавочки и урны

Всего общественникам представили 51 штуку инвентаря малых архитектурных форм. Лавочки, урны, информационные стенды. Особенную и, судя по всему, справедливую озабоченность члены комиссии проявили в отношении «неприделывания ног» вышеуказанным элементам.

Дети-вандалы

При благоустройстве данной территории повсеместно используется так называемая пластиковая террасная доска. Которая оказалась повсеместно сломана. Как пояснила представитель администрации виновата не доска, а дети.

Фонари-шатуны

Главные же претензии общественники предъявили к фонарным столбам, которые ну уж очень некрепко держатся на ногах. Вернее, на одной ножке.

Были еще замечание к плитке, которая уже крошится, к небрежному выполнению работы и еще много к чему. В общем по итогам проверки акты подписывать не стали. Дали подрядчику время до вторника на исправление недочетов.


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30 мая в 07:31, просмотров: 1293, комментариев: 13
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
30 мая в 10:24
Цирк и клоуны.

Лавочки, урны и фонарные столбы.

Эти «общественники» людей за идиотов держат или это действительно их уровень.
Сергей Глинских Сергей Б
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30 мая в 12:19
Зря Вы так. Богдан Николаевич Гужва и Рустем Равилевич Юсупов производят впечатление грамотных в этой области специалистов. Черимисин несколько эмоционален, но что же, зато все по делу.
Сергей Глинских Сергей Б
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30 мая в 12:26
Да и вообще, мы с Альбертом Леоновым никогда не понимали людей которые только критикуют. Вон и Богдан Николаевич и Рустем Равилевич тратят свое время на общественное благо. Большие молодцы и умнички! А что сделали Вы кроме того, что троллите чиновников?
Albert Leonov
не нравится
30 мая в 12:57
Сергей разместил тот веский аргумент, почему я против благоустройства парка Сайма..
Там будет точно так же и несколько лет работы ...
Прокомментировал бы, но дети читают за Роскомнадзор запрещает..
ННФ Сергей Глинских
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30 мая в 12:57
Сергей, у вас просто проблемы с самопониманием, судя по всему...
Сергей Б Сергей Глинских
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30 мая в 13:19
Я ничего не ломаю и лохов не развожу.
Albert Leonov ННФ
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30 мая в 14:21
Вот здесь за Сергея заступлюсь. Он правильно сделал что показал, как дурачат. Деньги бюджетные, значит он ничьи и их можно по легкому срубить.
Мое личное мнение, по этому репортажу, прокуратура или следственный комитет обязаны провести проверку. Возбудить уголовку и наказать тел, кто эту ......... согласовывал. Кто именно согласовал установку это мягко говоря хрени. Какая девушка с низкой социальной ответственностью согласовала проект? Какой представитель парнокопытных млекопитающих из семейства полорогих, предложил использовать эти материалы и устанавливал столбы освещения....
Кто то ОБЯЗАН ответить по уголовной статье за разбазаривание госсредств!
Местный
не нравится
30 мая в 15:38
Да уж. Что хорошо для дачи - явно не приживётся в общественных пространствах. Нафига полимерную террасную доску взяли? Она ж полая изнутри) Её ещё подрезали полукругом, где-то рёбра жёсткости адекватно не справляются с нагрузкой и в итоге доска трещит. А сургутской зимой как её обслуживать? Тракторами/ломами её ещё не так расхерачат) ленточкой отгородят?) Вообще, зная местное население, надо было набережную лить из железобетона, как линию Маннергейма... и то против детворы со скейтами вряд ли бы она уцелела))))
Alkonowa1ow
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31 мая в 01:10
Это ещё раз говорит, что нет единой концепции в городе оформления общественных пространств. К примеру, фонарные столбы используют трубчатый профиль, когда современный тренд предполагает использование прямоугольного. Хлипкое крепление фонарей. Нужен более мощное крепление фонарей к фундаменту. Урны. Красиво, но хлипко и неудобно для эксплуатации. Лучше применят, металлические урны с защитой от осадков и позволяющие дворнику содержимое урны одним приемом отправлять в мусорный пакет. При этом основание урны следует укреплять дюбелями в бетон или асфальт. Иначе варвары эти урны будут опрокидывать одним «пинком». Ну, скамеечки надо сказать тоже хлипкие. Надо бы применять здесь минимум доску «сороковку». Устойчивость скамьи геобходимо улучшить. Хотя «ноу-хау» ни к чему. Открыть сайт по благоустройству Москвы. Подрядчики там «насобачились» на благоустройстве: на фонарях, на скамейках, на мусорных урнах. И даже качели в центре города монтируют (к примеру на площади Маяковского). Тупо все «содрать» и получилось бы все красиво, добротно и без претензий общественников. Террасная доска должна быть прочной. А это уже не пластик а древесина с тольщина минимум 40 мм» лучше мм. За плитку добавить нечего. Здесь только соблюдать технологию. Такие обывательские досужие мысли возникли, как приложение к высокой общественной приемке. В целом все сделано «хлипко», без учёта современных трендов в благоустройстве центральных площадей крупных городов. Для двора может быть и сошло бы. Но для Центра... Незачёт.
6xz34e
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31 мая в 07:04
Уважаемый Сергей!Радует.что не приняли в жизнь некачественную работу.Сомневаюсь.что переделают.Да и если бы не грядущие выборы.то заветные полписи уже были бы там.где надо.Затем бы обвиняли жителец.детей и ...муравьев.но не грамотный и хозяйский подход к затратам на благо жителей.
йося
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31 мая в 09:15
Городские сумасшедшие и грязный пиар
Сергей Глинских Alkonowa1ow
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31 мая в 11:32
Спасибо! Точно и по делу. Согласен с Вами во всем. Добавлю только только что наблюдая за "благоустройством" несколько лет поражает и одновременно угнетает полное безразличие участников процесса к конечному результату. Проекты-говно, качество материалов-говно, качество выполнение работ-полное говно.
йося
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31 мая в 23:42
Серёга, вот ты поешь дефирамбы этим горе депам Айсину и Гужве, а че там с "новыми ключами"
Звиздоболы они......
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