Замдиректора АО «Уралсибгидрострой», президент НКО «Траектория надежды» Александр Клишин поздравляет юбиляра Владимира Богданова

Уважаемый Владимир Леонидович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим юбилеем.

Компания Сургутнефтегаз, которую Вы возглавляете не один десяток лет, неизменно показывает высокие финансовые и производственное показатели, является признанным лидером отрасли. Коллектив компании – образец высокого профессионализма, трудовой дисциплины и наставничества.

Ваш личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса трудно переоценить. Как житель города хочу поблагодарить Вас за постоянное активное участие в жизни Сургута, благоустройстве общественных пространств, развитии городской инфраструктуры.

Желаю Вам крепкого здоровья, отличного настроения и оптимизма на долгие годы.