Управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп поздравляет генерального директора Сургутнефтегаза с юбилеем

Уважаемый Владимир Леонидович!

Позвольте от себя лично и от имени большой команды Сбербанка в Югре поздравить Вас с юбилеем! Вы – человек неиссякаемой энергии, грамотный и мудрый руководитель одного из крупнейших нефтяных предприятий в России. Невозможно переоценить Ваш личный вклад в развитие города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Вы заслужили безусловное признание земляков, уважение коллег и деловых партнеров.

От всей души желаю Вам успехов и реализации планов, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!