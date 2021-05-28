Управляющий Филиалом «Газпромбанк» в Сургуте Олег Мызгин поздравляет Владимира Богданова с днем рождения

Уважаемый Владимир Леонидович!

Поздравляю Вас с 70-летием!

Связав свою жизнь с нефтегазовой отраслью, Вы уверенно прошли путь от рабочей специальности до генерального директора одной из ведущих нефтегазовых компаний России. Вы всегда учитываете требования времени, осваиваете современные технологии. Ваш жизненный и трудовой путь, опыт, профессионализм и заслуги отмечены государственными наградами, за которыми стоят самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, умение воплощать в жизнь задуманное, стремление не останавливаться на достигнутом. Уникальная целеустремленность, инициативность и созидательная энергия являются залогом Ваших будущих свершений.

Позвольте пожелать Вам и близким Вашему сердцу людям крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия и долгих лет жизни!