16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4580   EUR  89,6555  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Уникальная целеустремленность, инициативность и созидательная энергия являются залогом Вашего успеха

Управляющий Филиалом «Газпромбанк» в Сургуте Олег Мызгин поздравляет Владимира Богданова с днем рождения

Уникальная целеустремленность, инициативность и созидательная энергия являются залогом Вашего успеха

Уважаемый Владимир Леонидович!

Поздравляю Вас с 70-летием!

Связав свою жизнь с нефтегазовой отраслью, Вы уверенно прошли путь от рабочей специальности до генерального директора одной из ведущих нефтегазовых компаний России. Вы всегда учитываете требования времени, осваиваете современные технологии. Ваш жизненный и трудовой путь, опыт, профессионализм и заслуги отмечены государственными наградами, за которыми стоят самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, умение воплощать в жизнь задуманное, стремление не останавливаться на достигнутом. Уникальная целеустремленность, инициативность и созидательная энергия являются залогом Ваших будущих свершений.

Позвольте пожелать Вам и близким Вашему сердцу людям крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия и долгих лет жизни!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:31, просмотров: 143, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:11
Ты бы Мызгин свой гпб оао обратно в нормальный банк превратил. Из теперешнего уг

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. #НГ #Богданов70. Спецвыпуск «НГ» 5457
  2. ​Театр в Белом пространстве // ONLINE 1644
  3. #НГ #БОГДАНОВ70.«Хорошее предложение…» 1288
  4. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Богданов — надёжный мужик 1201
  5. «Выздороветь нельзя, но возможно выздоровление» 1071
  6. Сургутянин в парике и маске угрожал пистолетом своему экс-шефу и требовал 15 миллионов 998
  7. ​Сильный ливень затопил улицы и дома Ханты-Мансийска 968
  8. Зверский голод: сургутянин украл и съел 19 палок колбасы 921
  9. Магазинный вор пытался сбежать от сургутских росгвардейцев на электросамокате 890
  10. ​Сургут близок к получению федеральных денег за активность на голосовании по благоустройству. Осталось три дня 881
  1. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 8178
  2. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 7612
  3. #НГ #Богданов70. Спецвыпуск «НГ» 5457
  4. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 5240
  5. ​Планы меняются, отключение горячей воды в Сургуте остается: график откорректировали 5143
  6. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 4318
  7. ​Ревизорро СИА-ПРЕСС на хлебозаводе 4106
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША 3818
  9. ​Николай Валуев: «Что важнее: сохранить рощу или построить дорогу? Ты всегда находишься на такой развилке» 3564
  10. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 3528
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11401
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 10732
  3. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 10631
  4. ​В Нефтеюганске сбили ребенка, выбежавшего из-за припаркованного авто 10350
  5. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 9516
  6. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 8396
  7. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 8340
  8. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 8178
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 8166
  10. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 7612

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика