Член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов поздравляет Владимира Богданова с 70-летием

Уважаемый Владимир Леонидович! Поздравить с юбилеем человека такого масштаба личности, к тому же своего современника и земляка – большая честь для каждого жителя Сургута. Сложно по достоинству оценить весь тот вклад, который Вы вместе с верной командой единомышленников внесли в становление, развитие и процветание одного из самых важных предприятий нефтяной отрасли России, параллельно уделяя щедрое внимание городу, в котором протекает вся Ваша жизнь и рабочая деятельность.

Желаю Вам грандиозных достижений, вдохновения, жизненной силы, энергии и здоровья! С юбилеем!