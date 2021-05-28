Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с юбилеем Владимира Богданова

Сегодня члену нашей большой югорской семьи, генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Леонидовичу Богданову исполняется 70 лет.

Владимир Леонидович – Герой Труда Российской Федерации. В «Сургутнефтегазе» работает 41 год, из них 37 лет руководителем. Компания – одно из ведущих предприятий нефтегазового комплекса России. Работает в 16 регионах. Добывает 11 процентов нефти в стране, каждую пятую тонну в Югре. Под началом Владимира Леонидовича трудятся более 100 тысяч человек.

Правительство автономного округа сотрудничает с ПАО «Сургутнефтегаз». Работаем над развитием минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, системы непрерывного профессионального образования, проектов «зеленой экономики», внедрением технологических инноваций. Благодаря участию компании построены Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте, швейная фабрика в поселке Белый Яр. В 2021 году запланировано строительство нового здания учебного центра Сургутнефтегаза. Вместе реализуем проект «IT-стойбище».

Спасибо, Владимир Леонидович, за участие в жизни, развитии Югры. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и счастья!