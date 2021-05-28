Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский поздравляет с юбилеем Владимира Богданова

Уважаемый Владимир Леонидович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Для всех нас Вы – пример беззаветного служения делу своей жизни. Давно стали легендарными Ваши работоспособность, подлинный талант руководителя, умение достойно отвечать вызовам времени, верность себе и непоколебимость в движении к заданным целям. С ними связывают успехи ПАО «Сургутнефтегаз», благополучие которого смело можно назвать одним из ключевых факторов успешного развития российской экономики.

Ваше личное пристальное внимание к городу и округу позволяет югорчанам гордиться своей землёй и считать её родной.

Вам верят, за Вами идут, на Вас равняются!

Примите пожелания крепкого здоровья, долголетия, благополучия и воплощения в жизнь масштабных проектов на благо нашей Родины!