Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева поздравляет с юбилеем генерального директора Сургутнефтегаза

— «Сургутнефтегаз» — это только на первый взгляд черное золото и голубое топливо. Многие объекты социальной сферы Сургута созданы и функционируют благодаря поддержке предприятия, возглавляемого Владимиром Леонидовичем. Главная клиника сердца, одно из передовых медицинских учреждений региона и страны – Окружной кардиологический диспансер- начинал свою историю с медсанчасти ПО «Сургутнефтегаз». Врачи работали на современном и редком медицинском оборудовании. В непростые 90-ые мы располагали такими диагностическими возможностями, которых не было во всей Тюменской области. Лучшее для сургутян. Для земляков.

Поддержать на старте, в наиболее сложный период – это самая ценная помощь.

От коллектива Кардиоцентра, лично от себя поздравляю Владимира Леонидовича с юбилеем. Крепкого здоровья и сердечного благополучия.