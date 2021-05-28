Председатель думы города Сургута Надежда Красноярова поздравляет с 70-летием Владимира Богданова

Уважаемый Владимир Леонидович!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

В Вашу биографию вписана нефтяная веха нашей страны – страны,

на развитие которой Вы в полной мере повлияли и внесли неоценимый вклад в ее экономическое развитие. Ваш профессионализм и уникальный талант руководителя стали фундаментом эффективного развития и быстрого роста огромной корпорации, которая сегодня является лидером нефтегазодобывающей отрасли страны. ПАО «Сургутнефтегаз» — первая компания в России, где был налажен полный цикл производства, переработки и получения готового продукта. Сургутнефтегаз – слава и гордость нашего города, округа и страны!

Эйнштейн говорил: «Выдающиеся личности формируются

не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами». И Вы – яркое тому подтверждение. Ваша жизнь – уникальный пример того, как умом, трудолюбием и целеустремленностью достигаются высоты и покоряются вершины: как от малого можно идти к великому, как, став великим, можно оставаться настоящим – простым, добрым и открытым человеком. Вы — пример руководителя неравнодушного к проблемам своих земляков, своего города, своей страны, беззаветно преданного своему делу, отдавшего нефтяной отрасли почти полвека.

Владимир Леонидович, пусть сегодняшний юбилей станет для Вас незабываемым. Пусть теплые слова родных и близких людей согреют душу, а пожелания коллег и соратников исполнятся! Пусть по-прежнему для Вас остаются большой ценностью простые человеческие радости: первая весенняя капель, солнечный луч в окне, звездное небо, шум прибоя… Я желаю Вам здоровья, радости и добра!