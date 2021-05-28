Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с днем рождения Владимира Богданова

Уважаемый Владимир Леонидович!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Уверен, что в этот день Вы услышите много теплых слов, поздравлений, слов признания и уважения. Позвольте присоединиться к самым искренним и добрым из них и пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ваша деятельность на посту руководителя крупнейшей нефтяной компании России требует колоссального жизненного опыта, блестящих управленческих навыков, принятия передовых, стратегически верных решений. Все эти компетенции присущи Вам в полной мере.

Вы являетесь инициатором многих преобразований, происходящих не только в добывающей промышленности, но и в социально-экономической сфере региона и страны.

Пусть Ваша трудовая энергия, активная жизненная позиция нарастают с каждым годом.

Мира и добра Вам и Вашим близким!