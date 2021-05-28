Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с юбилеем Владимира Богданова

Уважаемый Владимир Леонидович!

Поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – профессионал высочайшего уровня и пользуетесь безусловным авторитетом среди жителей города.

Ваша трудовая биография – пример служения своему делу и образец особой социальной ответственности. Пройдя путь от рядового специалиста до руководителя одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний, Вы всегда были и остаетесь патриотом Сургута. Возглавляя градообразующее предприятие на протяжении почти четырех десятков лет, Вы вносите огромный вклад в благоустройство города, ремонт дорог, строительство социальных объектов, поддержку общественных инициатив и проектов.

Убежден, под Вашим эффективным руководством ПАО «Сургутнефтегаз» и впредь будет оставаться высокотехнологичным и современным предприятием, флагманом отрасли, работающим ради будущего города, округа, всей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья, добра, благополучия, надежных партнеров и новых достижений!