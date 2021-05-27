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​#НГ #БОГДАНОВ70. Богданов — надёжный мужик

Бывший председатель горисполкома Сургута Леонид Рокецкий — о работе с главой Сургутнефтегаза

​#НГ #БОГДАНОВ70. Богданов — надёжный мужик

Леонид Рокецкий назначен первым зампредседателя горисполкома Сургута в 1982 году, спустя два года гендиректором производственного объединения «Сургутнефтегаз» стал Владимир Богданов. Они работали в связке в одном городе до 1990 года, когда Леонид Юлианович (который с 1988 года был уже председателем горисполкома) перешел на руководство Тюменской областью. Редакция «НГ» попросила его вспомнить роль Владимира Богданова и Сургутнефтегаза в жизни города.

«В 80-х годах Сургутнефтегаз был ключевой для Сургута компанией, от которой зависело развитие и промышленности, причем не только нефтяной, а также во многом социальная сфера. С приходом Богданова участие Сургутнефтегаза в жизни города усилилось, многим вещам стало уделяться куда больше внимания. Да и помогали — деньгами и оборудованием.

Был у Богданова главный инженер Захарченко. Ему бы нефть добывать — и он это делал! — но во всех важных стройках нефтяники принимали участие. Заводы пищевой панели, очистные сооружения, водозабор и многое другое — к этим городским стройкам Сургутнефтегаз относился так же внимательно, как к добыче нефти. Поэтому сургутянам нужно знать, какой вклад Богданов сделал в развитие социальной сферы.

Нефтяники строили много жилья, принимали участие в создании домостроительного комбината, дорог, даже электростанций — хотя это было в ведении министерства энергетики, но Сургутнефтегаз некоторые участки там сдавал. Спасибо ему за это.

Богданов — надежный мужик, хороший и экономный хозяин, для потребностей города он всегда находил финансирование. Возле него всегда держались хорошие кадры, которые имели большой опыт. При нем все время внедрялись новые технологии, энергосбережение и то, что мы сейчас называем цифровизацией. В управлении компанией он всегда придерживался не только административных методов, но и инженерного подхода.

Богданова реже можно видеть на экранах телевидения, но это может подчеркивать его скромность и нежелание выпячивать достижения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Может, он вспомнит, что когда-то мы вместе, власть и производственники, считали, что отвечаем за одно дело — благополучие граждан и улучшение их жизни. Богданову от меня большой привет, пожелание долгих лет и всего доброго!»


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Сегодня в 13:59, просмотров: 313, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:18
Ну да, это Рокецкий рекомендовал Богданова на должность гендиректора.

Говорят, у Рокецкого был исключительный нюх на кадры.

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