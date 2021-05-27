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​Новому главе придется оперативно восстанавливать доверие сургутян, растраченному предыдущими администрациями

Низкая активность сургутян на голосовании о проектах благоустройства – признак низкого доверия власти

​Новому главе придется оперативно восстанавливать доверие сургутян, растраченному предыдущими администрациями
Фото из архива автора

При мэрстве Вадима Шувалова я отметил две находки пресс-службы:

1. «Не говно, а модерн» – при обсуждении реконструкции железнодорожного вокзала.

2. «Вот сами и убирайте!» – с вручением лопаты Роману Богачу – при обсуждении недовольства жителями уборки снега.

Был еще один забавный момент, когда в начале пандемии Вадим Николаевич на улице бегал за людьми, уговаривал их маски надеть. Но лично у меня в душе смутное чувство стыда возникло за этот сюжет и того, кто это придумал. Вероятно, задумывался посыл «отец родной о неразумных чадах заботится», но прочиталось: «Мы не знаем, что делать, информационные службы не работают, начальство требует хоть что-то сделать, приходится самому что-то неумело предпринимать».

Вообще, пресс-службы администрации очень отличается от пресс-службы корпорации. Пресс-служба администрации – это, скорее, отдел маркетинга, который продает привлекательность идеи власти, а не просто сообщает о каких-то свершившихся мероприятиях. Руководитель такой пресс-службы – это не просто красивый диктор, выразительно читающий по бумажке то, что дал ему редактор. Он сам должен быть редактором, и редактором опытным.

Неудача пропаганды общественного голосования за реконструкцию парков, из-за чего на более высоком уровне было принято решение воспользоваться ЛОМами (лидерами общественного мнения) для зазывания горожан, подтвердила: доверие к городской администрации в народе утрачено. И восстанавливать его придется долго и сложно.

Сейчас перед новой городской администрацией стоит тактическая задача максимально быстро понравиться горожанам. Потому что в сентябре важные выборы. Поэтому, думаю, это лето не будет традиционным «спящим сезоном». Проблем много, проблемы нужно решать. И если решение этих проблем пойдет на благо городу – то давайте пожелаем Андрею Филатову удачи. Не ради него, но ради нас самих.

P.S. Видел в интернете, как при обсуждении качества ремонта улиц Рабочая и Юности кто-то, очень похожий на бывшего замглавы Владимира Шмидта, ругнулся на критиков: мол, отвалите, доделаем – тогда и обсудим. И ведь хорошо сделали, как мне кажется. И дорогу, и ливневку. За другие улицы не знаю, но за эти – спасибо!


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Сегодня в 12:23, просмотров: 189, комментариев: 3
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 12:40
Был Попов сделали хорошо Киртбая, был Шувалов сделали Рабочую, что же будет при новом?)
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 13:05
Если смотреть по пиару безвременно почившей администрации , то шейхи не меньше в городе живут. Так все зашибись было!
Реальность другая.. Понятно что туалетов новых с присутствием главы мы не откроем. А вот на торжественной установке мусорницы - еще можем. Может новая администрация обратит внимание, ровно как и на пешеходные дорожки по городу ..


Mobii
не нравится
Сегодня в 14:01
Новому главе достаточно доверия Н.В.
А то горожан каких-то приплел
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