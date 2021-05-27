Нижневартовск последовательно потерял нескольких ключевых политиков, и теперь непонятно, что будет дальше

Глава Нижневартовска ушел, не досидев до конца первого и последнего срока.

Местные СМИ уже успели отметить и внедрение «Арт-резиденции», и работу с общественниками, и дворы и скверы. Однако совершенно опустили вопрос концессии после, которой поднялись цены на ЖКХ (и стали самыми высокими в округе), множество уголовных дел, открытых в отношении местных чиновников, недостроенную больницу, проблемы с дорогами, ну и «уроки мужества».

После ухода председателя думы Максима Клеца, главы Василия Тихонова и еще нескольких депутатов-старожилов, например, Дольникова, нас ждёт состояние неопределенности.

Выборы в Сургуте затянулись на два тура, после чего началась массовая миграция чиновников из Лангепаса в Сургут. Процессы в Нижневартовске будут не менее интересными.