Руководство ФСИН считает, что 188 тысяч заключенных можно отпустить на работу. Может, лучше просто отпустить?

В течение предыдущей недели, пока наши умы не захватил (простите за каламбур) Александр Лукашенко с его пиратскими приключениями, в России шло активное обсуждение возврата к практикам ГУЛАГа. Точнее, вроде как его «травоядной» версии.

Мол, для заключенных будут построены специальные общежития, они там смогут обитать даже вместе с семьями, ходить на восьмичасовой рабочий день с выходными и зарабатывать какую-никакую денежку. По оценкам ФСИН, таким образом можно занять полезным делом около 188 тысяч нынешних заключенных из 480 тысяч имеющихся. Правда, за этой благостной картиной последовала статья в РИА «Новости», описавшая реально имевший место ГУЛАГ как чуть ли не оздоровительный лагерь для советского человека, где бывшие темные крестьяне получали профессии и социальные лифты. Не лучший способ отпиарить свежую идею, это я вам как специалист говорю.

Не будем обращать внимание на излишнюю словоохотливость руководства пенитенциарной системы, лучше поговорим о предложении привлекать заключенных к работе. Удивительное в том, что хорошего в нем, по большому счету, лучше, чем плохого. Если люди, осужденные по нетяжким статьям, смогут сидеть не в колониях, а находиться в более-менее свободных условиях, работать, что-то зарабатывать – это замечательно. Больше шансов на ресоциализацию, меньше шансов на рецидив, и какой-никакой плюс для экономики.

НО.

Ничего сильно толкового из этого, скорее всего, не получится. Ведь сначала нужно создать инфраструктуру для сидельцев-рабочих, а также найти бизнес, который будет готов использовать труд заключенных (кстати, что у них там с квалификацией?) вместо мигрантов – вы понимаете разницу, да? Первые стремятся отмотать срок, вторые – приехали реально работать и зарабатывать. Условно – вспомните эпизод «Напарник» из приключений Шурика. Только Шурик будет из Средней Азии.

В общем, если эта задумка руководства ФСИН и случится, и для кого-то позволит смягчить условия отбытия наказаний, да еще и позволит не оскотиниться в условиях колонии – слава богу. Но даже ГУЛАГ-лайтом тут мало пахнет.

Зато мы можем иначе расшифровать посыл руководства ФСИН – в тюрьмах сидят 188 тысяч россиян, которых, по большому счету, можно выпускать на стройки / производства, позволять им жить в общежитиях в условиях относительной свободы, причем вместе с семьями. У меня встречный вопрос – а чего мы их всех тогда держим в колониях? Нам что, все эти люди не пригодились бы на воле – на реальных работах, с реальными заработками, уплатой налогов, социальной жизнью?

О чем можно и нужно задумываться – так это не о возрождениях гулаговских практик трудовых лагерей, а о реформе уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Я считаю, что пора перестать сажать в тюрьмы практически по всем статьям, которые не связаны с насилием против личности. Все эти мошенничества, мелкие наркотические преступления и так далее – нужно выводить из системы «посадок». И заменять наказания по ним штрафами, какими-то внятными и объяснимыми конфискациями (заодно научить наши органы не сажать коррупционера, а расследовать его дело, находить и возвращать украденные деньги), отработкой нанесенного ущерба и прочими механиками, не связанными с отправкой людей в колонии, где у них будет немалый шанс десоциализироваться.

А на деньги, которые высвободятся от содержания в тюрьмах этих условных 188 тысяч не совершивших ничего критического людей проводить капитальную реформу системы ФСИН. С превращением ее из мучильни в место, которое способно принять в себя настоящего преступника, а через некоторое время выпустить обратно нормального гражданина, который по мере сил возместит нанесенный другому человеку ущерб, и далее не будет творить гадостей, а получит шанс на новую жизнь.

Вот о чем надо думать.