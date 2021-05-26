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​Не о ГУЛАГе надо думать

Руководство ФСИН считает, что 188 тысяч заключенных можно отпустить на работу. Может, лучше просто отпустить?

​Не о ГУЛАГе надо думать
Фото pixabay.com

В течение предыдущей недели, пока наши умы не захватил (простите за каламбур) Александр Лукашенко с его пиратскими приключениями, в России шло активное обсуждение возврата к практикам ГУЛАГа. Точнее, вроде как его «травоядной» версии.

Мол, для заключенных будут построены специальные общежития, они там смогут обитать даже вместе с семьями, ходить на восьмичасовой рабочий день с выходными и зарабатывать какую-никакую денежку. По оценкам ФСИН, таким образом можно занять полезным делом около 188 тысяч нынешних заключенных из 480 тысяч имеющихся. Правда, за этой благостной картиной последовала статья в РИА «Новости», описавшая реально имевший место ГУЛАГ как чуть ли не оздоровительный лагерь для советского человека, где бывшие темные крестьяне получали профессии и социальные лифты. Не лучший способ отпиарить свежую идею, это я вам как специалист говорю.

Не будем обращать внимание на излишнюю словоохотливость руководства пенитенциарной системы, лучше поговорим о предложении привлекать заключенных к работе. Удивительное в том, что хорошего в нем, по большому счету, лучше, чем плохого. Если люди, осужденные по нетяжким статьям, смогут сидеть не в колониях, а находиться в более-менее свободных условиях, работать, что-то зарабатывать – это замечательно. Больше шансов на ресоциализацию, меньше шансов на рецидив, и какой-никакой плюс для экономики.

НО.

Ничего сильно толкового из этого, скорее всего, не получится. Ведь сначала нужно создать инфраструктуру для сидельцев-рабочих, а также найти бизнес, который будет готов использовать труд заключенных (кстати, что у них там с квалификацией?) вместо мигрантов – вы понимаете разницу, да? Первые стремятся отмотать срок, вторые – приехали реально работать и зарабатывать. Условно – вспомните эпизод «Напарник» из приключений Шурика. Только Шурик будет из Средней Азии.

В общем, если эта задумка руководства ФСИН и случится, и для кого-то позволит смягчить условия отбытия наказаний, да еще и позволит не оскотиниться в условиях колонии – слава богу. Но даже ГУЛАГ-лайтом тут мало пахнет.

Зато мы можем иначе расшифровать посыл руководства ФСИН – в тюрьмах сидят 188 тысяч россиян, которых, по большому счету, можно выпускать на стройки / производства, позволять им жить в общежитиях в условиях относительной свободы, причем вместе с семьями. У меня встречный вопрос – а чего мы их всех тогда держим в колониях? Нам что, все эти люди не пригодились бы на воле – на реальных работах, с реальными заработками, уплатой налогов, социальной жизнью?

О чем можно и нужно задумываться – так это не о возрождениях гулаговских практик трудовых лагерей, а о реформе уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Я считаю, что пора перестать сажать в тюрьмы практически по всем статьям, которые не связаны с насилием против личности. Все эти мошенничества, мелкие наркотические преступления и так далее – нужно выводить из системы «посадок». И заменять наказания по ним штрафами, какими-то внятными и объяснимыми конфискациями (заодно научить наши органы не сажать коррупционера, а расследовать его дело, находить и возвращать украденные деньги), отработкой нанесенного ущерба и прочими механиками, не связанными с отправкой людей в колонии, где у них будет немалый шанс десоциализироваться.

А на деньги, которые высвободятся от содержания в тюрьмах этих условных 188 тысяч не совершивших ничего критического людей проводить капитальную реформу системы ФСИН. С превращением ее из мучильни в место, которое способно принять в себя настоящего преступника, а через некоторое время выпустить обратно нормального гражданина, который по мере сил возместит нанесенный другому человеку ущерб, и далее не будет творить гадостей, а получит шанс на новую жизнь.

Вот о чем надо думать.


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26 мая в 23:37, просмотров: 206, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:14
Относительно Лукашенко. Тут все понятно. Ему, что Ryanair «сажать», что то картошку -без разницы. Относительно ФСИН и 188 тысячах и скажем так, «дармовых» рабочих рук, нет ничего проще. Нужно вспомнить «химизацию» всей страны. И граждан «осуждённых» условно освобождать и направлять на «рабский труд» на стройки капитализма. Проживание в общежития предоставляемых работодателями-капиталистами. Отметки в «спецкомендатуре» еженедельно и невозможность покидать место отбытия условного освобождения. Нарушение режима УО РАЗ-ДВА И НА ТРЕТИЙ РАЗ ОБРАТНО В КОЛОНИЮ. И срок мотать снова без зачета вр5иени на УО. В народе их назвали «химиками». Это раз. И второе. Проживание за колючей проволокой, но возможность выхода за пределы зоны для работы на стройках. Так называемые «расконвоируемые» заключённые. На БАМе нынешних заключённых смысла посылать нет. Там справятся жд войска. Да нынешние заключённые в суровых условиях работать не будут. Им нужно создать условия. На фиг это нужно. На создание лагпунктов ФСИН потратит миллиарды, а отдачи от таких нынешних «ГУЛАГов» не будет. Не будут они работать и система не готова заставить их работать. Права человека. И вообще эта задумка с использованием труда заключённых вместо мигрантов сырая. У мигранта был и есть мощный стимул работать и заработать. У осуждённых нет. Для них «пень колотить, да день проводить». Это просто очередная трата бюджета. Тут даже Герман Греф готов принять на работу заключённых в Сбербанк. Невероятно. Нет. Ненужная это затея. Прошлых ГУЛАГов не вернуть. А эти 188 тысяч проблем в экономике не решать. Просто получится «мышиная возня». Все как обычно у либералов. Идеи хорошие, а исполнение гов...о.

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