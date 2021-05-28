Сургут должен развиваться как центр и куратор освоения территорий Дальнего Востока и Арктики

Прочитал интервью СИА-ПРЕСС с заместителем главы Сургута Артемом Кириленко. Хочу поддержать и развить несколько его тезисов.

«Первая задача, которая была поставлена и которую нужно решить в кратчайшие сроки – провести ревизию всех мер поддержки малого и среднего бизнеса и оценить, насколько они эффективны»

«Я считаю, что большую часть таких инициатив должен генерировать сам бизнес. Это предпринимательские риски. Они сами изучают рынок, оценивают потребности людей и предлагают продукт – это все задача бизнеса»

Все предельно понятно. Спрос формирует предложение, а не наоборот.

По итогам 2020 года объем валового регионального продукта автономного округа составил более четырех триллионов рублей, из них более 70 процентов – товары и услуги по добыче полезных ископаемых.

Соответственно, основным потребителем является именно этот сектор экономики, в том числе по электропотреблению. Ханты-Мансийский автономный округ обладает большим потенциалом по выработке электроэнергии и размещению энергоемких отраслей экономики, в том числе предприятий металлургии и нефтепереработки.

В ближайшей перспективе город Сургут станет одним из центров по освоению Дальнего Востока и Арктики.

В настоящее время в Сургуте находится НГДУ «Талаканнефть», которое занимается разработкой вахтовым методом Талаканского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия). Для доставки персонала на эксплуатацию месторождения ПАО «Сургутнефтегаз» построен аэропорт «Талакан».

30 марта 2021 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», в том числе по созданию условий по промышленному освоению данной территории.

Вместе с тем, нужно понимать, что жители Сургута должны иметь достойные условия проживания, развитую инфраструктуру, что человек является главной ценностью государства и его национальным достоянием.