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​Сургут – центр промышленного освоения Дальнего Востока и Арктики

Сургут должен развиваться как центр и куратор освоения территорий Дальнего Востока и Арктики

​Сургут – центр промышленного освоения Дальнего Востока и Арктики
Фото из архива автора

Прочитал интервью СИА-ПРЕСС с заместителем главы Сургута Артемом Кириленко. Хочу поддержать и развить несколько его тезисов.

«Первая задача, которая была поставлена и которую нужно решить в кратчайшие сроки – провести ревизию всех мер поддержки малого и среднего бизнеса и оценить, насколько они эффективны»

«Я считаю, что большую часть таких инициатив должен генерировать сам бизнес. Это предпринимательские риски. Они сами изучают рынок, оценивают потребности людей и предлагают продукт – это все задача бизнеса»

Все предельно понятно. Спрос формирует предложение, а не наоборот.

По итогам 2020 года объем валового регионального продукта автономного округа составил более четырех триллионов рублей, из них более 70 процентов – товары и услуги по добыче полезных ископаемых.

Соответственно, основным потребителем является именно этот сектор экономики, в том числе по электропотреблению. Ханты-Мансийский автономный округ обладает большим потенциалом по выработке электроэнергии и размещению энергоемких отраслей экономики, в том числе предприятий металлургии и нефтепереработки.

В ближайшей перспективе город Сургут станет одним из центров по освоению Дальнего Востока и Арктики.

В настоящее время в Сургуте находится НГДУ «Талаканнефть», которое занимается разработкой вахтовым методом Талаканского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия). Для доставки персонала на эксплуатацию месторождения ПАО «Сургутнефтегаз» построен аэропорт «Талакан».

30 марта 2021 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», в том числе по созданию условий по промышленному освоению данной территории.

Вместе с тем, нужно понимать, что жители Сургута должны иметь достойные условия проживания, развитую инфраструктуру, что человек является главной ценностью государства и его национальным достоянием.


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26 мая в 22:21, просмотров: 1056, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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27 мая в 04:09
Металлургия в Сургуте? А чем привлекателен Сургут для металлургии? Сырьем? Рынками сбыта продукции металлургии в регионе? Нет. Нефтехимия? Сырьем? Да. Рынками сбыта в регионе ? Нет. Существующие объекты нефтепереработки и нефтехимии в РФ удовлетворяют переработку сырья и имеют возможности для дальнейшей модернизации и расширения. Ниша занята. Но отчаиваться не следует. Хотя «звездный час» Сургута был, но где-то мы сами проср....ли этот час и в нефтехимии, и деревообработке, и переработке и хранении зерна. Проекты были реальные и были реальные рынки сбыта. Но не хватило пяти лет для необратимого процесса их реализации. В 1991 году все было свернуто. А с внедрением ВИНК идея нефтепереработки и нефтехимии в Сургута угасла надолго, а может и навсегда. Пришло время угля. Эльгинское месторождение угля в сотне км от БАМа с запасами 2-3 трл тонн угля неглубокого залегания вот сегодня «звездный час» инвесторов. Это сегодня вызвало необходимость расширения БАМа на участие 240 км для перевозки угля в восточные порты, а дальше через эти восточные порты мы можем завалить углём весь мир. Это мощный проект. Но мы «чужие на этом празднике жизни». Перспективы Сургута, как ни странно, связаны с Китаем. Вернее с логистикой Китай-Европа.. Сегодня используется широтная логистика Транссиба. Но есть проект меридиональной логистики, где Сургут может стать крупным транзитным узлом грузов из Китая в Европу. Возможно Китай, как инвестор на этом пути выберет Сургут для своих иностранных инвестиций. Будем ждать второго «звёздного часа» Сургута. И готовится. Делать город комфортным и привлекательным. А РЖД стоит наконец-то произвести электрификацию жд пути до Сургута и далее на Уренгой. Месторасположение Сургута просто исключительное в географическом плане. И инвесторы непременно этим фактором воспользуются. Будем надеется, что это произойдёт уже в ближайшем десятилетии.
Сергей Б
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27 мая в 10:39
Александр, ну какова Кириленко вы хотите поддержать?

Кириленко в администрацию взяли чисто символически вот он и несет чисто символический бред в виде чисто символических прожектов.

Лучше бы молчал, пользы было бы больше. А так создается впечатление что чиновники в администрации Сургута окончательно сбрендили.

И что это за бред: «Сургут должен развиваться как центр и куратор освоения территорий Дальнего Востока и Арктики».

И восточнее и севернее Сургута есть города, более развитые чем Сургут, который собственно говоря является большим рабочим поселком городского типа.

А достойные условия проживания как во всем РФ, так и в Сургуте особенно, который находится в климатической зоне тяжелой для проживания и здоровья граждан, могут обеспечить в первую очередь высокие доходы граждан.

Но вот тут-то государственная власть и правящая партия ЕР являются стороной противной населению, которое им нужно только в качестве дешевой рабочей силы. Вот и вся забота государства о человеке: дешевая рабочая сила, которая является главной ценностью государства и его национальным достоянием.

Но это уже конечно проблемы населения. Всякие противные действия должны вызывать противодействия.
Albert Leonov
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27 мая в 13:13
Инициативы бизнес делает, когда видит перспективу своего развития.
Понимает, вложил деньги: через какое время их вернет а потом вложения принесут прибыль.. грубо говоря.
Если нет инициатив - что значит?
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