Как получилось, что власти Сургута продают помещение в центре города площадью 130 квадратных метров за копейки

На депутатских слушаниях 25 мая был рассмотрен вопрос об условиях приватизации муниципального имущества, конкретно речь шла о продаже единственного в центральном районе города общественного туалета на пр. Ленина около «Сити центра».

Выяснилось, что мы обязаны этот туалет продать тому, кто сейчас арендует это помещение. Предприниматель два года платил копейки за съем места общей площадью 134 кв. метра в центре города, и теперь, согласно контракту, заключенному с администрацией, имеет преимущественное право выкупа, причем по сниженной цене – а именно, за 6,5 миллионов рублей в рассрочку на пять лет! Как следствие, муниципальное имущество должно перейти в частные руки, и что с ним станет дальше, будет это шашлычная или магазин, решает исключительно предприниматель.

В Сургуте очень много публичных мест, где можно прогуляться, отдохнуть с семьей или заняться спортом. Однако, на мой взгляд, остро стоит проблема нехватки общественных туалетов. Нет туалетов на набережной Оби, в парке «За Саймой» всего одно капитальное строение такого типа, а теперь их может стать и того меньше.

Юристы говорят, что депутаты сами дали согласие на такой договор и ответственность полностью на них. Однако главный вопрос – каким образом документы предоставлялись парламентариям? Почему не предупредили о возможных подводных камнях? Ведь народные представители далеко не все владеют такими углубленными юридическими знаниями.

На данный момент урегулирование этого вопроса отложено, благодаря депутатам, которые разделили мое негодование при обсуждении, но неизвестно, как повернется ситуация при следующем рассмотрении вопроса. Я считаю, что депутаты должны сделать все, чтобы не допустить передачи в частные руки общественной территории.