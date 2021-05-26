Что спрашивает Владимир Леонидович по пути с восьмого на первый этаж

С первого дня работы в аппарате управления Сургутнефтегаза мне мягко, но очень доходчиво намекнули: вступать в диалоги с главном человеком в компании не приветствуется. Протокольного «Здравствуйте!» более чем достаточно. Конечно же мне, журналисту по своей природе, во что бы то ни стало захотелось хотя бы одним глазком посмотреть на Владимира Богданова. На фотографиях я его видела раз сто, а вот вживую — ни разу. Удача улыбнулась буквально в первый месяц работы.

Надо отметить, что я трудилась на одном этаже с Владимиром Леонидовичем. Однажды в конце рабочего дня, выходя из кабинета в направлении лифта, я увлеченно что-то искала в сумке, а когда подняла глаза, то увидела, что передо мной неспеша уверенной походкой идет он. Ситуация.

Разворачиваться и идти назад — глупо, тем более так хочется оказаться в поле зрения человека, который создал целую нефтяную империю. Мы поравнялись у лифта. Я поздоровалась с наверняка неуместно широкой улыбкой. Владимир Леонидович был вежлив и поприветствовал в ответ. В этот момент его лифт приехал, я молча ждала соседний. Он протянул руку и сказал: «Ну что же вы будете ждать следующий? Проходите!»

— Вам на какой этаж? — неожиданно начал разговор Богданов.

— На первый, — немного робко ответила я.

— Как и мне (улыбнулся он в ответ). Как у вас дела? Нравится работа?

— Спасибо. Да, все хорошо.

— Это радует. А чем наши сотрудники занимаются вечерами? (это была пятница)

— Я планирую сходить в кино.

— Здорово! Я и не помню, когда смотрел кино.

В этот момент двери лифта открылись, охранник взял из рук Владимира Леонидовича кожаный портфель. На прощание он кивнул головой и пожелал хороших выходных. Я вышла следом, в ногах стоял адреналиновый зуд. Если бы в тот момент я работала журналистом, то, наверное, незаметно нажала кнопки каждого этажа, чтобы немного попытать главного человека в компании, главного человека в городе.