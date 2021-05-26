Что спрашивает Владимир Леонидович по пути с восьмого на первый этаж

С первого дня работы в аппарате управления Сургутнефтегаза мне мягко, но очень доходчиво намекнули: вступать в диалоги с главном человеком в компании не приветствуется. Протокольного «Здравствуйте!» более чем достаточно. Конечно же мне, журналисту по своей природе, во что бы то ни стало захотелось хотя бы одним глазком посмотреть на Владимира Богданова. На фотографиях я его видела раз сто, а вот вживую — ни разу. Удача улыбнулась буквально в первый месяц работы.
Надо отметить, что я трудилась на одном этаже с Владимиром Леонидовичем. Однажды в конце рабочего дня, выходя из кабинета в направлении лифта, я увлеченно что-то искала в сумке, а когда подняла глаза, то увидела, что передо мной неспеша уверенной походкой идет он. Ситуация.
Разворачиваться и идти назад — глупо, тем более так хочется оказаться в поле зрения человека, который создал целую нефтяную империю. Мы поравнялись у лифта. Я поздоровалась с наверняка неуместно широкой улыбкой. Владимир Леонидович был вежлив и поприветствовал в ответ. В этот момент его лифт приехал, я молча ждала соседний. Он протянул руку и сказал: «Ну что же вы будете ждать следующий? Проходите!»
— Вам на какой этаж? — неожиданно начал разговор Богданов.
— На первый, — немного робко ответила я.
— Как и мне (улыбнулся он в ответ). Как у вас дела? Нравится работа?
— Спасибо. Да, все хорошо.
— Это радует. А чем наши сотрудники занимаются вечерами? (это была пятница)
— Я планирую сходить в кино.
— Здорово! Я и не помню, когда смотрел кино.
В этот момент двери лифта открылись, охранник взял из рук Владимира Леонидовича кожаный портфель. На прощание он кивнул головой и пожелал хороших выходных. Я вышла следом, в ногах стоял адреналиновый зуд. Если бы в тот момент я работала журналистом, то, наверное, незаметно нажала кнопки каждого этажа, чтобы немного попытать главного человека в компании, главного человека в городе.
Юбилей у Богданова послезавтра. Напишите про него, а не про себя.
С ним продлили контракт ещё на 5 лет? Головной офис ПАО "СНГ" не переезжает в Питер? Ещё 5 лет уверенности в завтрашнем дне, благополучии города, гарантированных налогов в бюджет, отремонтированных дорог (хотя бы на кольце около бизнес центра) будут?
Почему лагеря и санатории свои не открывает Сургутнефтегаз? Чем вызвана нехватка кадров в подразделениях? Бегут сотрудники, вакансий по НГДУ сотни. Говорят, в Нижнем Сортыме из 67 молодых специалистов через год осталось 14. Остальные уволились. Раньше устроиться в Сургутнефтегаз было очень трудно, работать там считалось большой удачей. Теперь набирают чуть ли не по объявлению. Что не так в Нефтяном Королевстве?
А про устройство - ну-ну, пойди хотя бы тесты пройди
Про трудоустройство, говорят, у них из-за нехватки кадров совмещения удивительные начались, электрики - водители, например. Люди в конторах в отпуск не знают как уходить, замещать их некому. Зарплаты не поднимаются фактически (эти игры с цифрами: тут добавили, тут отняли - не считаются, в результате на руки у работяг получается стабильно мало, на спецтехнике 50-60 тысяч мужики получают), зато ответственности за себя и за того парня, должность которого вакантна, а бедный ИТР бесконечно лишают премий, эти люди живут на работе, их кошмарят постоянно.
Друзья работают в управлениях, своих детей не хотят трудоустраивать к свои подразделения. В Питере, Краснодаре, Москве им бизнес покупают, в Сургут не возвращаются они после ВУЗов. Непрестижная профессия нефтяника нынче. Теперь и на "большой земле" можно такие деньги заработать.
Раньше как было, если отец работает в нефтегазе, сына хоть оператором добычи, хоть стропальщиком, но устроит, потом заочка профильных ВУЗов, практика на производстве и по карьерной лестнице наверх. А теперь сами до пенсии дорабатывают и бегут на побережье и под Москву.
Уже давно в головном офисе какой-нибудь X5 retail(Перекресток с Пятерочкой) зарплаты существенно выше и не надо работать по субботам "за здрасьте".
Это в Сургуте Нефтегаз может сказать "не нравится - увольняйся", а в той же Москве присутствует конкуренция со стороны работодателей за кадры: там ведь и уволятся, и на улице не останутся.