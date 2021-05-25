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​Не голосуют!

Почему югорчане не особо рвутся даже на беспроигрышное голосование о благоустройстве

​Не голосуют!
Фото siapress.ru

С интересом наблюдаю за тем, как идет голосование за объекты благоустройства в Югре. Напомню, там предлагается несколько общественных территорий, из которых нужно выбрать тот проект, за который власти вроде как возьмутся в первую очередь. Причем если набрать 24 тысячи голосов – то еще сверху упадет вкусное федеральное софинансирование. А я напомню, что все деньги страны, по сути, лежат в федеральном бюджете и «кубышке», на местах оных прямо сильно меньше, поэтому забрать оттуда хоть что-то – очень хорошее занятие.

Тем не менее, наш народ не спешит голосовать, и все движется не очень быстро, да еще и местами с применением мягкого (а иногда и средней жесткости) административного ресурса. Но все равно телега едет куда медленнее, чем надо. Только в Сургуте экопарк «За Саймой» набирает пока 14 тысяч голосов, остальные проекты – по мелочи, и где добирать остальные – непонятно. Суммарно пока собирается около 100 тысяч голосов по всей Югре – но это все ровным слоем размазано по 16 муниципалитетам и более чем 50 проектам, так что пока никто не может претендовать на федеральные пряники.

Я согласен с теми, кто говорит, что зачастую не хватает информации о проектах, за которые предлагается голосовать. Правильно говорит Рустем Юсуповпроект парка «За Саймой» на сайте голосования выглядит куце, и люди, может, и проголосовали бы, но им совершенно непонятно, что с главной рекреационной территорией города собираются сделать (а раньше, напомню, собирались такое там творить, что активные сургутяне кое-как отбили эти модернизаторов). Правильно говорят те, кто сомневается в исполнимости благоустроительных задумок, за которые предлагается голосовать.

Но я предположу, что истинная причина, которой можно обобщить все проблемы этого голосования, лежит в одной фундаментальной проблеме – низкое доверие общества к власти в России. Впрочем, это глубоко взаимное чувство, что усугубляет ситуацию.

Власть в ее расширенном смысле, в лице людей, принимающих все ключевые решения на уровне федерации и в регионах, не доверяет россиянам. Отсюда постоянное снижение пространства свободы выражения и свободы избирательных прав. Отсюда планомерное скукоживание полномочий тех, кого выбирают на должности граждане, откровенная «клоунизация» парламентов и парламентариев. Отсюда бесконечный процесс ограничения для тех, кто может ворваться в избирательный процесс и сделать его хоть сколько-нибудь непредсказуемым. Уже казалось бы – сколько стен построено и рвов с пираньями выкопано – и все равно перед каждыми выборами вводятся все новые и новые ограничения, чтобы этот гадкий электорат чего такого не смог учудить.

Общество в России не доверяет власти. Количество людей, которые считают, что выборы ничего не решают (кто же им это внушил?) – зашкаливает. А если ничего не решают настоящие выборы (либо этих выборов, как в Югре с главами, просто отменили), то что решат какие-то там голосования? Зачем они вообще? А если еще вспомнить, как в том же Сургуте «голосования» о выборе внешнего вида будущего ДК «Строитель» было тупо подтасовано изначально – то как вообще предполагается, что народ будет воспринимать аналогичные процессы хоть сколько-нибудь серьезно?

Оттерев людей от реального участия в принятии решений, но при этом предлагая голосовать на каких-то малопонятных и не сильно обязательных процедурах, наши руководители пытаются построить скворечник на суку, который давно отпилили. Очень сложно искренне заинтересовать народ в голосовании о благоустройстве, если до этого этот же народ лишили голосования за мэров. Отсюда и низкий интерес, и низкая активность.

К слову, эта история – не только про голосования. Например, черепашья скорость вакцинации граждан от коронавируса – проблема, растущая из того же куста. Доверие легко потерять, и потом, даже если поставить себе цель его восстановить, заниматься этим придется долго и трудно.

P.S. Несмотря на все вышесказанное, лично я всегда призываю — если есть возможность проявить гражданскую позицию и ответить на вопрос власти, когда она о вас хоть о чем-нибудь спрашивает — этим надо пользоваться. Поэтому, дорогие югорчане, не стесняйтесь голосовать за проекты благоустройства на 86.gorodsreda.ru — воспринимайте это как общественную акцию по извлечению денег из бездонных закромов федерального бюджета. Чем больше наголосуете — тем больше добудете, тем больше осядет на вашей территории. Хоть шерсти клок, в общем.


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25 мая в 23:44, просмотров: 290, комментариев: 0
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