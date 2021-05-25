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​Нужно публиковать более развернутые проекты благоустройства – тогда людям будет понятно, за что они голосуют

На голосовании по выбору проектов благоустройства экопарк «За Саймой» мог собрать куда большую поддержку

​Нужно публиковать более развернутые проекты благоустройства – тогда людям будет понятно, за что они голосуют
Фото из архива автора

Во всей России и Югре продолжается голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства. В нашем регионе это происходит на сайте 86.gorodsreda.ru/. В голосовании на данный момент приняли участие почти 100 тысяч югорчан, из них немногим более 20 тысяч – жители Сургута. Это немало, но для привлечения федерального софинансирования нужно собрать больше активных участников процесса. СИА-ПРЕСС еще раз напоминает, что голосовать может каждый житель Югры, достигший 14 лет и имеющий аккаунт на «Госуслугах».

Мы также публикуем выдержку из разговора с общественным куратором одного из участвующих в голосовании проектов – экопарк «За Саймой» Рустемом Юсуповым. Он рассказывает о том, почему жители нашего города не столь активны в голосовании, хотя оно напрямую затрагивает их интересы, и что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Голосование по выбору объектов благоустройства идет по всей стране, конкретно в нашем округе представлено 15 муниципалитетов. Но чтобы получить федеральные деньги на эти проекты, мы должны собрать голоса – Сургут, в частности, должен выдать 24 тысячи. В настоящий момент экопарк «За Саймой», общественным куратором которого я являюсь, набирает почти 14 тысяч голосов, любой политик бы позавидовал. Не скажу, что это маленькая цифра – надеюсь, что к концу голосования 30 мая он наберет 15-16 тысяч голосов. Наши жители активно участвуют, я получаю ежедневно десятки сообщений и звонков по поводу парка, иногда с критикой и претензиями – но люди имеют право на свое мнение.

Что не так с конкретно нашими проектами – слабая подача. Люди заходят на сайт 86.gorodsreda.ru/ и ничего не понимают – что будет с парком, что планируется сделать? Опубликовано всего две картинки, которые вообще ничего не говорят нашим жителям. Я посмотрел, как оформлены другие общественные территории у других муниципалитетов – и там все куда более полно, с презентациями, роликами, описанием. И у нашего экопарка все это есть – только почему-то чиновники, которые оформляли заявки, ничего этого не приложили. Почему?

Думаю, что после завершения голосования мы еще раз инициируем общественное обсуждение рабочего проекта экопарка, чтобы сургутяне могли внимательно все выслушать и внести свои предложения и коррективы. Думаю, что наша администрация прислушается – ведь почти 14 тысяч голосов, которое уже сегодня жители города отдали за проект экопарка – это много.

Так что я думаю, что чиновники должны быть более открытыми и подробно рассказывать, что происходит и какие планы относительно экопарка. Межевание территорий там завершено, и оно четко дает понять, что никакого капитального строительства там не планируется – сама концепция экопарка подразумевает отсутствие строений и заборов, все посетители – мамы с колясками, велосипедисты, дети, семьи – все находятся в единой экосистеме, но с определенным логическим разделением территории.


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Сегодня в 18:50, просмотров: 198, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 19:00
Эмммм, чувак, так ты куратор, с себя спроси, почему такая подача
Albert Leonov
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Сегодня в 19:31
Обустраивать надо пешеходные дорожки в городе.А потом уже все остальное .. Как дойти до парка?! По ухабам и лужам скакать?
Или приехал на машине и ходи - отдыхай ? Да?!
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