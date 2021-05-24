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Несколько вопросов к праймериз

Праймериз — отличный политический инструмент, но к тому, как их проводит «Единая Россия», есть вопросы

Несколько вопросов к праймериз
Фото из архива автора

Краткое содержание текста: правильно ли привлекать бюджетные избиркомы к внутрипартийной процедуре? И может избиратель не видит разницы между праймериз и выборами?

К самой идее праймериз, как процедуре внутрипартйиного отбора вопросов нет. Идея о том, что прежде чем пройти к избирателям, то покажи своим однопартйицам, что ты достоин – не нова. В США процедура используется еще с XIX века и успела стать частью американской политической культуры. Как и в России, правил на американских праймериз нет – голосовать могут и зарегистрированные выборщики, и обычные жители штата. Подобными процедурами для поиска «свежей крови» пользуются и лейбористы в Великобритании, а в Аргентине и Уругвае праймериз обязательны для всех партий. В первой еще и существует штраф для избирателей за неявку.

Но это все там, а у нас свой путь, как вы помните. В России первые праймериз проводились внутри Яблока и СПС в 2000 году. Процедура для многих осталась незамеченной (хотя «Яблоку» свои праймериз не помешают).

Слово «праймериз» вошло в политический обиход России почти 10 назад, когда «Единая Россия» провела открытую модель собственного голосования вместе с ОНФ. Опыт оказался успешным, и партия использует его по сей день.

Хорошо, у нас есть процедура, которая позволит выбрать лучших, а в единый день голосования лучших из лучших. Но все же остается ряд вопросов.

Первый – если праймериз исключительно внутрипартйиная история и существует для того, чтобы выявлять самых достойных для участия в ПРЕДСТОЯЩИХ выборах, то правильно ли на местах так активно использовать территориальные избирательные комиссии для организации голосования?

Правильно ли использовать бюджетную структуру в виде ЦИК для внутренних дел отдельно взятой партии?

Второй – проводится ли работа среди избирателей по банальному политпросвету? Я к чему – уверен, что если провести маленький опрос о том, видит ли гражданин разницу между праймериз и выборами, то мы скорее всего получим доминирующий ответ в духе «Не вижу разницы». В 2011 году такой опрос ВЦИОМа показал, то лишь три процента избирателей понимают разницу. Интересно посмотреть, как поменялась ситуация 10 лет спустя. Если у кого есть на руках подобное исследование, то дайте пожалуйста ссылочку.

Третий – интересна позиция самих кандидатов касательно работы с «Единой Россией». Согласно еженедельным опросам Фонда общественного мнения, рейтинг партии колеблется в районе 30 процентов. Ситуация получается довольно двойственная. Понимают ли кандидаты, что если они выиграют праймериз, то идти, скорее всего, придется именно под эгидой ЕР? И это в то время, когда партия продолжает терять позиции. Уверен, что понимают и делают ставку больше собственный имидж на месте, нежели на партийный.

Резюмируя – как политический инструмент, праймериз – штука невероятно полезная. Популярным новичкам позволяет заявить о себе перед партийными старожилами и немного освежить ряды кандидатов. Ну, в идеале конечно же. Но возможно стоит немного зарегламентировать эту процедуру? Если это не выборы, то почему везде работает избирком? А если выборы, то почему нет отдельного закона? В конце концов путается не истеблишмент, а электорат, который в сентябре справедливо спросит: «Я уже ходил в мае, зачем мне ходить в сентябре? Они там разобраться не могут?»

Оригинал на телеграм-канале автора.


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Сегодня в 20:49, просмотров: 104, комментариев: 0
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