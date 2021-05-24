Обзор предвыборных плакатов действующих и предполагаемых депутатов

В городе буквально за неделю повырастали одноногие гиганты с ужасно однотипными, но яркими, словно цветы на клумбах, плакатами. На носу праймериз, и каждый пытается как-то выделиться, напомнить о себе, заявить о себе, ну или хотя бы тихо прошептать: «Все такие одинаковые, такие предсказуемые, но только не я». Здесь даже Капитан Очевидность вышел покурить.
Синий цвет (а таких конструкций абсолютное большинство) в психологии рассматривается как стремление к спокойствию и жизненной стабильности. Видимо агитационный призыв с этих плакатов «Люди решают!» должны сподвигнуть к решению каких-то проблем, после которых каааак заживем!
Так какие же проблемы собираются решать будущие парламентарии?
Разве чтобы решать проблемы, волонтёрам нужно становиться депутатами? Устали помогать и захотелось отдышаться в кресле? Волонтерство – это же как любить – глагол...
Какую проблему будут решать здесь? Достройки перинатального центра? Так вроде уже «на сносях» он!
Здесь бы теплотрассу закопать, проспект расширить, светофор отрегулировать, миллиард уродливых вывесок с жилого дома убрать. Справитесь?
…а если первый Клишин не справится, то на помощь придет второй Клишин. Он рядом: на соседнем плакате!
Следом за решением вопроса с многострадальным роддомом (или даже рождаемостью?) можно решить судьбу траурных заборчиков. Наверное, если собрать в цепочку все черные ограждения Сургута, можно обнять земной шар.
Выходишь после ужина из ресторана, а на тебя смотрят с укором и напоминают, что «выбор определяет достойных». Паста карбонара как меня определила полчаса назад? Или это не считается?
Решится ли вопрос с заброшенным долгостроем, напротив которого размещена эта очаровательная рекламная конструкция? Снесут? Достроят? Сейчас там максимум можно проводить пейнтбол.
Ход конем: женщина в красном не может остаться незамеченной!
Просто хочется сказать: да решите вы уже все эти вопросы: с дорогой на объездную с улицы Геологической, с недостроенной рядом то ли поликлиникой, то ли торговым центром-конкурентом «Росича» и, конечно же, с кучами!
Кто оплачивает всю предвыборную агитацию?
Если допустить что как Америке, там фонд, то се, потом "возвращает" вложенные деньги - лоббированием интересов. Причем законным лоббированием. Вложили в кандидата денег.. Он их отрабатывает..
Интересно, у нас как?!
Маленько фантазии...
Есть у человека деньги, он решил стать депутатом думы города или округа... Вложил свои. Стал депутатом и вроде как нормально.
А если денег нет, в него вложили.. То отдавать как? Отрабатывать?
Тогда каким образом? Продвигать чьи то интересы, знамо чьи, кто вложил денег. Интересы какие?! Политические или корпоративные?
Судя по работе дум обоих, там и корпоративные и политические .. Любые, кроме тех, кто избрал! Получаются, избиратели ничего не решают!
Заменить лозунг:
Люди ничего не решают!
Честнее будет
«... Обо мне все люди скажут,
Сердцем чист и не спесив,
Или я в масштабах Ваших
Недостаточно красив?..»
и кто решил, что это лучший тележурналист Сургута?