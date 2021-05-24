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​Что целую неделю решают кандидаты в депутаты?

Обзор предвыборных плакатов действующих и предполагаемых депутатов

​Что целую неделю решают кандидаты в депутаты?
Фото автора

В городе буквально за неделю повырастали одноногие гиганты с ужасно однотипными, но яркими, словно цветы на клумбах, плакатами. На носу праймериз, и каждый пытается как-то выделиться, напомнить о себе, заявить о себе, ну или хотя бы тихо прошептать: «Все такие одинаковые, такие предсказуемые, но только не я». Здесь даже Капитан Очевидность вышел покурить.

Синий цвет (а таких конструкций абсолютное большинство) в психологии рассматривается как стремление к спокойствию и жизненной стабильности. Видимо агитационный призыв с этих плакатов «Люди решают!» должны сподвигнуть к решению каких-то проблем, после которых каааак заживем!

Так какие же проблемы собираются решать будущие парламентарии?

Разве чтобы решать проблемы, волонтёрам нужно становиться депутатами? Устали помогать и захотелось отдышаться в кресле? Волонтерство – это же как любить – глагол...

Какую проблему будут решать здесь? Достройки перинатального центра? Так вроде уже «на сносях» он!

Здесь бы теплотрассу закопать, проспект расширить, светофор отрегулировать, миллиард уродливых вывесок с жилого дома убрать. Справитесь?

…а если первый Клишин не справится, то на помощь придет второй Клишин. Он рядом: на соседнем плакате!

Следом за решением вопроса с многострадальным роддомом (или даже рождаемостью?) можно решить судьбу траурных заборчиков. Наверное, если собрать в цепочку все черные ограждения Сургута, можно обнять земной шар.

Выходишь после ужина из ресторана, а на тебя смотрят с укором и напоминают, что «выбор определяет достойных». Паста карбонара как меня определила полчаса назад? Или это не считается?

Решится ли вопрос с заброшенным долгостроем, напротив которого размещена эта очаровательная рекламная конструкция? Снесут? Достроят? Сейчас там максимум можно проводить пейнтбол.

Ход конем: женщина в красном не может остаться незамеченной!

Просто хочется сказать: да решите вы уже все эти вопросы: с дорогой на объездную с улицы Геологической, с недостроенной рядом то ли поликлиникой, то ли торговым центром-конкурентом «Росича» и, конечно же, с кучами!


нравится (20) не нравится (8)
Сегодня в 11:41, просмотров: 855, комментариев: 17
Комментарии:
хаски из Аляски
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Сегодня в 12:15
Повылазили как грибы после дождя!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:16
Ба! Знакомые все лица!
Швондер.
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Сегодня в 12:43
Отсидели раз - понравилось. А вот фигвам кроме Фатовой
Флудер
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Сегодня в 12:56
Если бы наглядная агитация не работала, её бы не было. Все кандидаты - хорошие достойные люди, профессионалы своего дела, иначе бы партия Единая Россия не допустила бы в себя их членство. Уверен, их искренне рвёт сделать наш город лучше и удобнее для всех его жителей. Поэтому плакаты, созданные для примечательности их замечательности, это уже немалый вклад в украшение Сургута. Поэтому сатирческий тон автора заметки совершенно не уместен!
Alkonowa1ow Флудер
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Сегодня в 13:11
Да, естественно, на рекламным плакатах «люди достойные». Но не все. Надо дать дорогу в парламенты самым достойным представителям ЕР -женщинам: Фатовой, Резяповой и другим.
Швондер.
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Сегодня в 13:31
Фатова похожа на тату
тоже мимо проходил Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:42
А с чего вдруг Фатова достойна? Я не против, но - с чего...?
Швондер. тоже мимо проходил
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Сегодня в 14:03
Потому что на тату
Ыть Швондер.
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Сегодня в 14:20
на ту или ту из тату?
Albert Leonov
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Сегодня в 14:26
Один вопрос не дает покоя: за чей счет банкет?!
Кто оплачивает всю предвыборную агитацию?
Если допустить что как Америке, там фонд, то се, потом "возвращает" вложенные деньги - лоббированием интересов. Причем законным лоббированием. Вложили в кандидата денег.. Он их отрабатывает..
Интересно, у нас как?!
Маленько фантазии...
Есть у человека деньги, он решил стать депутатом думы города или округа... Вложил свои. Стал депутатом и вроде как нормально.
А если денег нет, в него вложили.. То отдавать как? Отрабатывать?
Тогда каким образом? Продвигать чьи то интересы, знамо чьи, кто вложил денег. Интересы какие?! Политические или корпоративные?
Судя по работе дум обоих, там и корпоративные и политические .. Любые, кроме тех, кто избрал! Получаются, избиратели ничего не решают!
Заменить лозунг:
Люди ничего не решают!
Честнее будет
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:42
Куплеты кандидата-мужчины от ЕР:
«... Обо мне все люди скажут,
Сердцем чист и не спесив,
Или я в масштабах Ваших
Недостаточно красив?..»
Alkonowa1ow тоже мимо проходил
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Сегодня в 14:50
Таки лучший тележурналист Сургута. Программы новостей. Рука всегда на пульсе событий города. Да и как человек, как мне кажется, она неравнодушна к проблемам города. А что толку от депутатов из корпораций, тем более далеких от Сургута. Тоже, так «мимо проходили», вот решили заглянуть в Городскую Думу. «Не будем показывать пальцем кто они».
Злобный пупсеГ Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:59
Много ее коллега Чубенко в думе нарешала?
и кто решил, что это лучший тележурналист Сургута?
Андрей
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Сегодня в 15:18
Ээээ, возник маленький диссонанс от информации. СиаПресс и заброшенный долгострой имеют вроде прочную связь. Поправьте, если ошибаюсь
Аванес Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:42
Да какой из неё тележурналист, не помню ни одну её работу, так, скорее чтец новостей.
Alkonowa1ow Злобный пупсеГ
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Сегодня в 15:53
Так комиссия ежегодного конкурса «Журналист года» однажды так решила. А много нежурналисты-депутаты в городской Думе нарешали?
Злобный пупсеГ Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:03
конкурс проходит каждый год уже лет 25. Каждый журналист в сургуте таким макаром рано или поздно становится лучшим. Сомнительный аргумент.
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