Закрыть тепломагистраль на Пролетарском световыми коробами – отличное, но не идеальное решение проблемы

Можно бы поаплодировать тому, что «уродство» в городе в виде наружной трубы тепломагистрали на проспекте Пролетарский наконец-то то скроют с глаз долой обывателей. Что десятилетиями никак не получалось у разных глав администрации. Это большой плюс в работе администрации Андрея Филатова. И как говорится: «С почином!».

Однако, СГЭС еще легко отделалась. По-хорошему их надо бы заставить убрать эти трубы в землю. Не за год, конечно. Тут и денег не хватит, и сроки не позволят. А за пятилетие это сделать можно легко! Думается, что это рано или поздно Виталию Паку или его преемнику придётся делать. Да и третью трубу СГЭС потихоньку, лет за пять, можно было бы «сварганить». Без концессии.

Зашьют трубу традиционно в короб святящийся? «СветоДизайн» поможет, думается. Это по-нашему, по-сургутски. У нас в Сургуте все строительные и технологически неэстетичные вещи тупо зашивают в короба и украшают подсветкой: жилые дома, трубы теплоснабжения, железнодорожные вокзалы и далее по списку. Как-то так получается пока. Пока. Ждём изменений.