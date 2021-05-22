Вам не кажется странным то, с каким восторгом наша «антизападническая» власть приняла Илона Маска?

Помните анекдот про «ты либо крестик сними, либо трусы надень». Всегда доставляет удовольствие наблюдать, как в подобную ситуацию сами себя загоняют наши власти.

Свежий и ярчайший пример. Мега-форум «Новое знание». Выступают люди уровня Кириенко, Шойгу, Лаврова, Мединского, Собянина и прочих титанов отечественной политики, а еще культуры, бизнеса, спорта и прочего. Но центральной темой всех обсуждений становится присоединение в режиме онлайн Илона Маска. И все такие радостные, все говорят про то, какой великий форум, раз там аж целый Маск согласился выступить, и радостный Песков задает ему вопросы (на самом деле, конечно, банальные, но что поделаешь – пресс-секретарь создан не для того, что хорошие вопросы задавать).

Разумеется, появление Маска и Возняка на большой госконференции в России – это прекрасно. Лучше, чем Мадуро или Петрик. Но давайте отмотаем немного назад – в каком качестве рисовала Маска отечественная пропаганда – альтер-эго и зеркало наших правителей? Знаете?

Я перескажу. Это абсолютный клоун и надуватель. Никакой не изобретатель и технический гений, а раскрученный маркетинговый продукт и мыльный пузырь. Он не сможет построить столько своих машин Tesla, сколько заявил, потому что ему не хватит на это аккумуляторов. Свою SpaceX он не создавал, это все исключительно деньги и технологии NASA, которые им осваиваются и презентуются как некие частные разработки, не то, что наш могучий и великий Роскосмос. Он не сможет запустить все свои спутники StarLink для подачи интернета на всю Землю, а если запустит (в расщепленном сознании госпропогандиста такие противоречия – это норм), то мы их в России заблокируем, потому что нельзя бесконтрольным интернетам витать в воздухе.

Это кратенько и примерно.

И вот этот «мошенник и мыльный пузырь» соглашается участвовать в большом форуме, организованном, считай, администрацией президента России, и все писаются от восторга. Ах, какой прекрасный бизнесмен, какой великолепный визионер и футурист, и лично пресс-секретарь Путина забросил своего шефа, чтобы модерировать разговор с этим американским гражданином.

Во-первых, это крайне ярко и характерно раскрывает тот пещерный провинциализм и западнопоклонничество, характерные для наших властителей. Они напоказ строят из себя великанов и геостратегов, а на деле не могут оторвать глаз от США и всего, что там происходит, и если «презренный» бизнесмен, который вроде как и не бизнесмен даже, а проект НАСА и мошенник, соглашается с ними поболтать – тут же расцветают и бегут этим хвастаться на всю улицу.

И, во-вторых, если вы вдруг думали о том, что в России существует некая идеология – забудьте. Нет ее. Нет «возврата к СССР», если вы об этом мечтаете, нет «новой имперскости», если вас это бросает в сладкую дрожь. Нет ничего этого. В СССР была идеология – плохая, лживая, но была. Там нельзя было представить, что во дворце съездов выступает Генри Киссинджер. У нас же сейчас то, что можно назвать идеологией, описывается словами «цинизм», «рационализм», «власть», «бабло». Чтобы сохранить власть и, следовательно, бабло, там будут изворачиваться и переобуваться хоть по 50 раз на дню.

И ладно, у меня иллюзий по поводу наших руководителей нет. Мне одно интересно – их фанаты, которые, вслед за пропагандой, считали Маска мошенником и пустышкой – им сейчас каково?