Югре нужны добровольцы для тушения пожаров. Это важно для округа и дает хороший жизненный опыт

В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными (природными) пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 21 мая 2021 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации введен режим повышенной готовности.

В настоящее время на сайте Гуманитарного добровольческого комплекса проходит регистрация добровольцев для участия в тушении лесных пожаров «Леса 2021».

Ранее принимал участие в работе добровольной лесной дружины и из личного опыта добавлю, что самым доступным инструментом в тушении лесных пожаров стала обычная лопата, так как в лесу не всегда есть возможность использовать пожарные автомобили для тушения и бульдозер для обустройства заградительных полос.

Обустройство заградительных полос – эффективный инструмент по предотвращению распространения пожара. Но когда пожар набирает высокую температуру, есть ветер, то его не остановить заградительными полосами. Пожар ветром может переноситься на другую сторону малых рек.

Поэтому использовался встречный пал для отжига территории, прилегающей к заградительной полосе, а также, по возможности, рюкзак с водой. Ситуация осложнялась отсутствием осадков, ягель и мелкий кустарник хрустел под ногами, как снег в морозный день. Огонь двигался с двух сторон к ягельному бору протяженностью несколько километров.

На территории нашего патрулирования не было ни одного сброса воды с водосливных устройств вертолета, техника была задействована на других очагах возгорания. Авиапатрулирование осуществлялось ежедневно. Готовились к худшему развитию событий, помогали окапывать постройки местных жителей. Траншеи копали шириной в две лопаты и присыпали кромки грунтом с большим содержанием песка. Через два дня на помощь по сдерживанию пожара высадили авиаотряд лесных десантников из Советского района с лопатами, топорами и пожарными рюкзаками.

Особо запомнился один случай, когда на помощь в тушении лесных пожаров к нам через болото приехал гусеничный вездеход с работниками нефтяной компании. Интуитивно решили проверить путь следования вездехода и обнаружили очаг возгорания ягеля площадью примерно 30 квадратных метров, который увеличивался с большой скоростью, времени на размышления не было. В нашем автомобиле была одна целая лопата, у второй сломался черенок, и товарищ стал тушить пожар ногами. Пожар потушили, потом пришлось тушить резиновые сапоги. Позже вернулись к вездеходу, сообщили о возгорании. Первый наш вопрос был: «Кто кинул окурок?». Оказалось, что причиной пожара стала искра, попавшая на ягель из выхлопной системы гусеничного вездехода.

Для предотвращения новых случаев возникновения пожаров, обращаю внимание читателей на необходимость соблюдения мер безопасности при посещении лесов.