Корреспондент СИА-ПРЕСС раскрыл правду о старейшем предприятии Сургута и его продукции

После негативной публикации на сайте siapress.ru о качестве продукции местного хлебозавода на старейшее предприятие города нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Никаких лап мышей, насекомых и личинок, о которых шла речь в соцсетях, при визуальном осмотре не нашли. Для более глубокого изучения санврачам предоставили соответствующие документы на используемое сырье, технологический процесс и готовую продукцию. Кроме того, внутреннее расследование провели и на самом заводе. Проверили все: от готовой продукции до сырья, от оборудования до сотрудников. Ничего сверхъестественного не нашли.
Долгие годы бессменно руководит предприятием Сергей Пустозеров. В его команде надежные и преданные своему делу сотрудники, как начальник центральной заводской лаборатории Яна Подсвирова. Женщина отдала хлебозаводу 24 года жизни, и болеет за него всей душой, особенно когда извне происходят какие-то нападки относительно репутации компании и качества продукции. Именно Яна Анатольевна показала корреспонденту СИА-ПРЕСС, с чего начинается хлеб в Сургуте и как следят за качеством мучных изделий.
Старт – на складе муки. Здесь ее засыпают в агрегат для просеивания. Он работает по принципу центрифуги, оборудован мелкой сеткой и большим магнитом, который притягивает металло-магнитные примеси. Они попадают в муку в результате износа мукомольного оборудования задолго до ее приезда на хлебозавод.
Просеянная мука подается воздухом в силасы, где хранится суточный запас каждого сорта.
Основные поставщики сырья - Алтайский край, Тюменская область, Киров. Все поставки проверяются в лаборатории на соответствие заявленным параметрам.
«Мы буквально в апреле получили сертификат на стандарты ISO. Это международный сертификат, который подтверждает качество и безопасность продукции. Он выдается пять лет», – поделилась Яна Подсвирова.
Из хранилища мука подается на производство. Внизу стоят шнеки, как в мясорубке. Процесс полностью автоматизирован, весь путь закрыт и герметичен, иначе мука бы просто оказалась в воздухе. Значит, на этом этапе никакая тварь не пройдет. А в печи, чисто теоретически, ей бы просто пришла «хана», потому что, к примеру, температура мякиша хлеба на выходе равна 92 градусам.
Дальше подключается ручной труд. Тесто замешивается в огромных дижах и отправляется на формование.
В печь заготовки подаются и вынимаются умным аппаратом, который работает по заданному таймеру.
А вот и те самые пряники, которые взбудоражили пользователей соцсетей. Здесь тесто замешивается и идет на формование. А дальше пряники отправляются в долгий путь в печь. По транспортеру они попадают на этап глазирования и фасовку.
Вся продукция ежемесячно подвергается независимому лабораторному контролю в Центре гигиены и эпидемиологии. Кроме того, на заводе есть своя лаборатория, где каждый день проверяется качество входящего сырья и готовой выпечки.
Надо сказать, что работа здесь даже на первый взгляд нелегкая. В поте лица сотрудникам нужно успевать за машинами, которые штампуют продукцию и передают дело человеку. К тому же тем, кто работает у печи, точно не позавидуешь – в помещении жарко, но это закономерно. Готовка даже дома иногда оборачивается адской кухней.
Хоть и работает здесь все, как часы, на техническое оснащение старой советской закалки без слез не взглянешь. О модернизации, конечно, мечтают. То и дело при любой возможности вкладываются в обновление оборудования, но если говорить о светлом будущем, то финансирование нужно более весомое.
«Безусловно мы бы хотели механизировать, автоматизировать процесс производства той продукции, которая больше пользуется спросом у населения. Хотели бы делать всевозможные сдобные изделия, продукцию в замороженном виде высокой степени готовности, производство которой в Сургуте отсутствует, при этом на нее есть спрос. «Комбинат школьного питания» неоднократно обращался с таким запросом к нам. Но для этого недостаточно собственных средств. А учитывая, что хлебозавод – муниципальное предприятие, мы не можем ни кредит взять, ни льготы и гранты получить, как это делает малый и средний бизнес», – сетует Сергей Пустозеров.
Вложений если и ждать, то придется долго. Учитывая, что предприятие – это собственность муниципалитета, а ему хватает задач со строительством школ, объектов спорта, культуры, благоустройством общественных пространств, ремонтом дорог и дворов. Перечислять можно бесконечно. Однако в особое положение Сургутский хлебозавод загоняет тот факт, что это единственное муниципальное предприятие, которое работает в условиях рыночной экономики. Но конкурировать с частниками ему становится все сложнее. Тем более, что в последние годы установилась тенденция к уменьшению объемов производства из-за снижения темпов реализации.
«Местные сети ушли с рынка, остались только федеральные. А у них задача очень простая – иметь как можно больше дохода. Поэтому они у нас закупают продукцию по минимальной цене и делают свои накрутки. Соответственно, наши объемы продажи в сетях падают, при этом в наших передвижных киосках объем сбыта увеличился на 30%», – рассказал Пустозеров.
Единственным выходом в этой ситуации руководство видит увеличение точек продаж по городу, если не стационарных, то хотя бы передвижных.
Фото: апрель 2021
Но и тут хлебозаводу вставляют палки в колеса. Их гонят даже с привычных мест торговли, где они никому не мешают. Разве что конкурентам напротив… Так, исчезли купавы Сургутского хлебозавода и мясокомбината вместе с незаконными уличными торговцами с территории в районе ТЦ «Строитель». Стерли их с лица земли сотрудники контрольного управления городской администрации. А все потому, что кто-то просто пожаловался на эти ларьки в мэрию. Вопрос: кому они могли помешать?
Что будет с остальными точками, руководству хлебозавода пока неясно. Но понятно одно: если этот потребительский экстремизм продолжится, то старейшее предприятие Сургута просто загнется.
Но у меня вопрос: почему город декларирует одно, а делает совершенно другое?!
Почему все говорят о поддержи местного производителя, на деле ..Сами читали из репортажа?!
Может пора уже определится?! Или поддерживаем или нет!
Если не поддерживаем - тогда все понятно, пустые разговоры и не более.
Еще мне интересно, почему город не вкладывает в производство? Почему не поможет взять кредит хлебозаводу на обновление оборудования? Или только прибыль как заклятый капиталист до последнего тянуть денег? Пока не сдохнет все окончательно?!
Или после нас трава не рости?!
1. У муниципального предприятия нет законодательных запретов на получение кредита в банке.
2. Хлебозавод не единственное муниципальное предприятие, работающие в условиях рыночной экономики.
3. На том же месте в мкрн. Строитель, с которого "прогнали" хлебозавод, вполне себе пользуется спросом маленкая пекарня. И эти ребята не жалуются и не ропщуют, а упорно, в условиях рыночной экономики работают и развиваются. Кто мешал хлебозаводу не колесами в нарушение закона там встать, а арендовать помещение, которое эта пекарня сейчас занимает?
Хлебозавод - уважаемое городское предприятие со своей, сложившейся клиентурой. Но вот такое "раскрытие правды"....