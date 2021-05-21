Корреспондент СИА-ПРЕСС раскрыл правду о старейшем предприятии Сургута и его продукции

После негативной публикации на сайте siapress.ru о качестве продукции местного хлебозавода на старейшее предприятие города нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Никаких лап мышей, насекомых и личинок, о которых шла речь в соцсетях, при визуальном осмотре не нашли. Для более глубокого изучения санврачам предоставили соответствующие документы на используемое сырье, технологический процесс и готовую продукцию. Кроме того, внутреннее расследование провели и на самом заводе. Проверили все: от готовой продукции до сырья, от оборудования до сотрудников. Ничего сверхъестественного не нашли.

Долгие годы бессменно руководит предприятием Сергей Пустозеров. В его команде надежные и преданные своему делу сотрудники, как начальник центральной заводской лаборатории Яна Подсвирова. Женщина отдала хлебозаводу 24 года жизни, и болеет за него всей душой, особенно когда извне происходят какие-то нападки относительно репутации компании и качества продукции. Именно Яна Анатольевна показала корреспонденту СИА-ПРЕСС, с чего начинается хлеб в Сургуте и как следят за качеством мучных изделий.

Старт – на складе муки. Здесь ее засыпают в агрегат для просеивания. Он работает по принципу центрифуги, оборудован мелкой сеткой и большим магнитом, который притягивает металло-магнитные примеси. Они попадают в муку в результате износа мукомольного оборудования задолго до ее приезда на хлебозавод.

Просеянная мука подается воздухом в силасы, где хранится суточный запас каждого сорта.

Основные поставщики сырья - Алтайский край, Тюменская область, Киров. Все поставки проверяются в лаборатории на соответствие заявленным параметрам.

«Мы буквально в апреле получили сертификат на стандарты ISO. Это международный сертификат, который подтверждает качество и безопасность продукции. Он выдается пять лет», – поделилась Яна Подсвирова.

Из хранилища мука подается на производство. Внизу стоят шнеки, как в мясорубке. Процесс полностью автоматизирован, весь путь закрыт и герметичен, иначе мука бы просто оказалась в воздухе. Значит, на этом этапе никакая тварь не пройдет. А в печи, чисто теоретически, ей бы просто пришла «хана», потому что, к примеру, температура мякиша хлеба на выходе равна 92 градусам.

Дальше подключается ручной труд. Тесто замешивается в огромных дижах и отправляется на формование.

В печь заготовки подаются и вынимаются умным аппаратом, который работает по заданному таймеру.

А вот и те самые пряники, которые взбудоражили пользователей соцсетей. Здесь тесто замешивается и идет на формование. А дальше пряники отправляются в долгий путь в печь. По транспортеру они попадают на этап глазирования и фасовку.

Вся продукция ежемесячно подвергается независимому лабораторному контролю в Центре гигиены и эпидемиологии. Кроме того, на заводе есть своя лаборатория, где каждый день проверяется качество входящего сырья и готовой выпечки.

Надо сказать, что работа здесь даже на первый взгляд нелегкая. В поте лица сотрудникам нужно успевать за машинами, которые штампуют продукцию и передают дело человеку. К тому же тем, кто работает у печи, точно не позавидуешь – в помещении жарко, но это закономерно. Готовка даже дома иногда оборачивается адской кухней.

Хоть и работает здесь все, как часы, на техническое оснащение старой советской закалки без слез не взглянешь. О модернизации, конечно, мечтают. То и дело при любой возможности вкладываются в обновление оборудования, но если говорить о светлом будущем, то финансирование нужно более весомое.

«Безусловно мы бы хотели механизировать, автоматизировать процесс производства той продукции, которая больше пользуется спросом у населения. Хотели бы делать всевозможные сдобные изделия, продукцию в замороженном виде высокой степени готовности, производство которой в Сургуте отсутствует, при этом на нее есть спрос. «Комбинат школьного питания» неоднократно обращался с таким запросом к нам. Но для этого недостаточно собственных средств. А учитывая, что хлебозавод – муниципальное предприятие, мы не можем ни кредит взять, ни льготы и гранты получить, как это делает малый и средний бизнес», – сетует Сергей Пустозеров.

Вложений если и ждать, то придется долго. Учитывая, что предприятие – это собственность муниципалитета, а ему хватает задач со строительством школ, объектов спорта, культуры, благоустройством общественных пространств, ремонтом дорог и дворов. Перечислять можно бесконечно. Однако в особое положение Сургутский хлебозавод загоняет тот факт, что это единственное муниципальное предприятие, которое работает в условиях рыночной экономики. Но конкурировать с частниками ему становится все сложнее. Тем более, что в последние годы установилась тенденция к уменьшению объемов производства из-за снижения темпов реализации.

«Местные сети ушли с рынка, остались только федеральные. А у них задача очень простая – иметь как можно больше дохода. Поэтому они у нас закупают продукцию по минимальной цене и делают свои накрутки. Соответственно, наши объемы продажи в сетях падают, при этом в наших передвижных киосках объем сбыта увеличился на 30%», – рассказал Пустозеров.

Единственным выходом в этой ситуации руководство видит увеличение точек продаж по городу, если не стационарных, то хотя бы передвижных.

Фото: апрель 2021

Но и тут хлебозаводу вставляют палки в колеса. Их гонят даже с привычных мест торговли, где они никому не мешают. Разве что конкурентам напротив… Так, исчезли купавы Сургутского хлебозавода и мясокомбината вместе с незаконными уличными торговцами с территории в районе ТЦ «Строитель». Стерли их с лица земли сотрудники контрольного управления городской администрации. А все потому, что кто-то просто пожаловался на эти ларьки в мэрию. Вопрос: кому они могли помешать?

Что будет с остальными точками, руководству хлебозавода пока неясно. Но понятно одно: если этот потребительский экстремизм продолжится, то старейшее предприятие Сургута просто загнется.