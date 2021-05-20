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​В год мы можем позволить себе благоустроить один-два парка и пару десятков дворов и проездов. На большее нужно привлекать деньги из округа и федерации

Почему важно принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства в Югре

​В год мы можем позволить себе благоустроить один-два парка и пару десятков дворов и проездов. На большее нужно привлекать деньги из округа и федерации
Фото из архива автора

На сайте 86.gorodsreda.ru/ продолжается голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства в Югре. В нем на 19 мая приняли участие 72 тысячи югорчан – это немало, но этого недостаточно, чтобы привлечь федеральные средства для софинансирования отдельных проектов по улучшению общественных территорий. Голосовать может каждый житель Югры, достигший 14 лет и имеющий аккаунт на «Госуслугах». СИА-ПРЕСС попросил общественника и депутата думы Сургута Алексея Кучина объяснить, почему югорчанам нужно это голосование, и как оно благоприятно повлияет на среду вокруг вас и гражданское самосознание.

Регулярно призываю горожан проявлять свою активную гражданскую позицию, участвовать в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, выдвигать инициативы и т.д. как правило мои призывы касаются вопросов местного, городского, значения. Но сегодня я бы хотел попросить сургутян принять участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Важно, чтобы горожане высказались по вопросу какие проекты благоустройства нужно реализовывать в нашем городе в первую очередь.

Голосование проходит на сайте 86.gorodsreda.ru/, и вот почему поставленная вами «галочка» будет вовсе не для «галочки»:

1. Давно прошли времена профицитных городских бюджетов. Сейчас, не смотря на всю внушительность размера бюджета Сургута в 33 млрд рублей, фактически свободных средств, которые можно было бы направить на создание новых объектов благоустройства или городской среды, практически нет. В год мы можем позволить себе благоустроить пару небольших парков, полтора-два десятка дворов и несколько межквартальных проездов. Что-то большее возможно лишь с привлечением средств из регионального или федерального бюджета. Победа в рейтинговом голосовании поможет привлечь эти деньги.

2. На самом высоком уровне неоднократно говорилось, что решения о выборе объектов благоустройства должно приниматься только с учетом мнения жителей. Так давайте выразим свое мнение, приняв участие в голосовании!

3. Важна активность жителей муниципалитетов. Здесь все просто – сравнивая два города, один с активными инициативными горожанами, готовыми предлагать и помогать воплощать в жизнь новые проекты, с пассивным, не желающим выражать свое мнение (это значит, что либо им нет дела до городской среды либо их все устраивает) – как думаете, какой город будет иметь больший вес в глазах региональных и федеральных властей? Чьи проекты будут реализовываться в первую очередь?

4. Сургуту остро нужны благоустроенные общественные пространства. Благодаря им наш город становится привлекательней для жизни и бизнеса, а в это новые инвестиции и рабочие места. Думаю, в этом заинтересован каждый сургутянин, и потратить пять минут своего времени, чтобы сделать свой вклад – не слишком великая плата.

5. В конце концов, подобные голосования – это инструменты прямой демократии и вовлечения жителей в управление собственным городом. Давайте пользоваться своими правами!

Предвижу вопросы скептиков по типу – а где гарантии того, что проекты, за которые мы проголосуем, будут реализованы? Стопроцентной гарантий, конечно, нет. Во-первых, это уже будет наша с вами задача – контролировать ход выполнения проектных и строительных работ, чтобы привлеченные средства были потрачены с умом, а построенные объекты украшали Сургут. Во-вторых, успешное прохождение народного голосования и поддержка проекта значительным количеством горожан – необходимое условие участия в программе. Давайте вместе поможем Сургуту стать лучше!


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Сегодня в 09:31, просмотров: 369, комментариев: 4
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 10:23
Уважаемый Алексей!Голосуют люди,но не все.Но и Ваше сообщество должны эскизы смотреть внимательно.Сквер "Геологоразведчиков" Вам нравится?Честно...Площадь возле "Газпрома",где восхищение (!)плиткой Ирины Урванцевой, меня лично, удивило.Простите меня великодушно,но это площадь... "4 общественных туалетов".ВЫ же такие деньги вкладываете .Делайте красиво,красочно,качественно.Здесь столько скверов с картинками в пример приводил Дмитрий Щеглов (Тюмень).Каждый депутат Сургута явно там был и видел.Можно же наглядный пример здесь притворить в жизнь?
Flyer 6xz34e
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Сегодня в 11:27
Согласен: зачастую смотришь на эти проекты "благоустройства" и думаешь: а может и к лучшему, что не голосуют? хотя бы пока не испоганят парки и скверы закатыванием сосен в асфальт(привести примеры?), непропорциональными фонарями из пены, пластмассовыми заборами и пластиковыми же набережными "под дерево", которые разваливаются уже до сдачи объекта.
Качество работ тоже ну очень страдает, мягко говоря.
Сам по себе дизайн также вызывает большие вопросы: кто все это проектирует? почему не привлечь серьезных проектировщиков с опытом?

Зачем проектировать и строить какой-то шлак, который во-первых, уровня "колхоз", во-вторых, развалится за пару лет. Не лучше ли единожды вложиться всерьез и надолго?


И еще, только в Сургуте благоустройство парков и скверов может предполагать парковки(рукалицо) - уже давно доказано опытом Европы и крупных городов, что сколько их не строй, а все будет мало. Вместе с тем, вы сокращаете количество зеленых насаждений и обрекаете на гибель деревья, вокруг которых укладывают асфальт(как в районе ЗАГСа): особенно сосны и другие хвойные деревья очень к этому чувствительны. В заповедниках даже ходить по корням туристам запрещают, кстати.
Kuchin Alexey 6xz34e
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Сегодня в 12:52
Здрваствуйте. Конечно, мне тоже многое не нравится, почему так происходит тема отдельного и не очень приятного разговора. Но сейчас речь идет о сугубо практическом вопросе - как нам привлечь деньги в городской бюджет и здесь нужна помощь горожан.
Albert Leonov
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Сегодня в 13:10
Куда мы замахиваемся?!
На ВильЯма, нашего, Шекспира?!
Пора опустится на бренную землю. Приземлится так сказать! Вот когда спустишься, к народу, тогда все становиться ясно и понятно.
Начнем с того: сколько жителей постоянно посещает парки?! Хпен да жменька! Одни и те же, по выходным, может быть кто то из отдаленных районов приедет или пойдет. Выходит парки делаются, что бы рядом дом построить и продать по дороже, типа благоустроенный район. Вон парк рядом.. Большинству - даром не надь!
Я поддерживаю их! Причем не потому что, такой вот, не такой. Потому, что считаю , сперва надо навести порядок на пешеходных зонах, положить новый асфальт, мусорницы поставить.. Что бы пожно было "дойти" до парка.. А потом и парками заниматься. Тем более - что стоимость одного парка - это как ракету в космос послать.. Там же проектировщики, которые проектируют по модному, а не по простому и со вкусом,, Главно еденег освоить, а получается - как всегда.. Дерьмо! Там недоделали, то потом оставили... Это переделать надо...
То же сквер Геологоразведчиков, до "ума" еще не довели... Почему? чего не хватает?! Вот так и с проектируемыми будет..
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