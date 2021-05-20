Почему важно принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства в Югре

На сайте 86.gorodsreda.ru/ продолжается голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства в Югре. В нем на 19 мая приняли участие 72 тысячи югорчан – это немало, но этого недостаточно, чтобы привлечь федеральные средства для софинансирования отдельных проектов по улучшению общественных территорий. Голосовать может каждый житель Югры, достигший 14 лет и имеющий аккаунт на «Госуслугах». СИА-ПРЕСС попросил общественника и депутата думы Сургута Алексея Кучина объяснить, почему югорчанам нужно это голосование, и как оно благоприятно повлияет на среду вокруг вас и гражданское самосознание.

Регулярно призываю горожан проявлять свою активную гражданскую позицию, участвовать в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, выдвигать инициативы и т.д. как правило мои призывы касаются вопросов местного, городского, значения. Но сегодня я бы хотел попросить сургутян принять участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Важно, чтобы горожане высказались по вопросу какие проекты благоустройства нужно реализовывать в нашем городе в первую очередь.

Голосование проходит на сайте 86.gorodsreda.ru/, и вот почему поставленная вами «галочка» будет вовсе не для «галочки»:

1. Давно прошли времена профицитных городских бюджетов. Сейчас, не смотря на всю внушительность размера бюджета Сургута в 33 млрд рублей, фактически свободных средств, которые можно было бы направить на создание новых объектов благоустройства или городской среды, практически нет. В год мы можем позволить себе благоустроить пару небольших парков, полтора-два десятка дворов и несколько межквартальных проездов. Что-то большее возможно лишь с привлечением средств из регионального или федерального бюджета. Победа в рейтинговом голосовании поможет привлечь эти деньги.

2. На самом высоком уровне неоднократно говорилось, что решения о выборе объектов благоустройства должно приниматься только с учетом мнения жителей. Так давайте выразим свое мнение, приняв участие в голосовании!

3. Важна активность жителей муниципалитетов. Здесь все просто – сравнивая два города, один с активными инициативными горожанами, готовыми предлагать и помогать воплощать в жизнь новые проекты, с пассивным, не желающим выражать свое мнение (это значит, что либо им нет дела до городской среды либо их все устраивает) – как думаете, какой город будет иметь больший вес в глазах региональных и федеральных властей? Чьи проекты будут реализовываться в первую очередь?

4. Сургуту остро нужны благоустроенные общественные пространства. Благодаря им наш город становится привлекательней для жизни и бизнеса, а в это новые инвестиции и рабочие места. Думаю, в этом заинтересован каждый сургутянин, и потратить пять минут своего времени, чтобы сделать свой вклад – не слишком великая плата.

5. В конце концов, подобные голосования – это инструменты прямой демократии и вовлечения жителей в управление собственным городом. Давайте пользоваться своими правами!

Предвижу вопросы скептиков по типу – а где гарантии того, что проекты, за которые мы проголосуем, будут реализованы? Стопроцентной гарантий, конечно, нет. Во-первых, это уже будет наша с вами задача – контролировать ход выполнения проектных и строительных работ, чтобы привлеченные средства были потрачены с умом, а построенные объекты украшали Сургут. Во-вторых, успешное прохождение народного голосования и поддержка проекта значительным количеством горожан – необходимое условие участия в программе. Давайте вместе поможем Сургуту стать лучше!