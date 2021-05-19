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Разница между свиньями и конформистами

Чтобы люди вели себя не как свиньи, нужно создать им несвинские условия

Разница между свиньями и конформистами
Фото siapress.ru

Немного разовью мысль Светы Могилдан, рассказавшей о совершенно нетривиальной проблеме заполненных урн возле Дворца торжеств в Сургуте, и ее добрых комментаторов, которые назвали наших земляков свиньями. Вообще мне часто приходится слышать о том, что народ-де у нас не такой, все сплошь плохие, и мусор-то они кидают, и машины паркуют черт-знает-как и где, и ведут себя плохо, и матом ругаются, и за кого не надо голосуют (либо не голосуют за кого надо), и так далее.

Так вот. Нужно понять одно – мы, люди, преимущественно конформисты. Абсолютное большинство из нас хочет одобрения своих действий со стороны окружающих, поэтому базово мы стремимся поступать так, как нормально в той среде, где находимся. Если эта среда не порицает за курение в присутствии детей – мы будем курить в присутствии детей. Если эта среда порицает за выбрасывание мусора мимо урны – мы будем стараться донести мусор до урны.

Подчеркну – это не абсолют, но это одно из базовых правил нашего поведения. Исключения из него будут всегда, пока человечество существует в нынешнем качестве.

Поэтому, когда человек, кидавший бычки мимо урны, окажется в чистом и красивом пространстве, где люди выбрасывают бычки в урны – он будет поступать так, как большинство. Отсюда же всемирно разрекламированный «эффект разбитых окон» – если человек оказывается в среде, где мусор, грязь и какашки – он к ней довольно быстро адаптируется и будет вносить свой вклад в ее формирование.

То есть, еще раз – люди не свиньи сами по себе. Просто мы, находясь в России, нередко наблюдаем за тем, как обычных людей-конформистов поместили в свинские условия, и они действуют ровно по заданному на этой местности принципу.

В свою очередь, у нас во власти частенько сидят персонажи, которые полагают, что люди – свиньи. А чего для свиней стараться? Сколько ты им урн не поставишь – все равно будут гадить. Сколько урны ни почистишь – забросают. Сделаешь красивый двор без машин – загадят. Предложишь выбор между прекрасным начальником производственного цеха, членом «Единой России», и каким-нибудь молокососом-оппозиционером – выберут не того. Концепция «не того народа» и эталонной русофобии в действии.

Ларчик открывается просто – чтобы люди не вели себя, как свиньи, нужно им строить человеческие условия жизни, а не свинские. Опять же – это не значит, что все зависит исключительно от каких-то обладателей властного ресурса. Общество эволюционирует само по себе, мы просто мало замечаем его прогресс, так как находимся в потоке. А если глянуть, сколько у нас было того же мусора, грязи, курящих рядом с детьми людей, элементарных бандитов на улицах и множество других странных на сегодняшний взгляд нюансов бытия – удивишься, насколько все вокруг изменилось.

Однако ж. Мое предложение для администрации Сургута, в порядке эксперимента – поставить достаточное количество урн, вовремя их чистить, а также наводить идеальный порядок в общественных пространствах в городе в течение двух лет. И посмотреть, будут ли люди так же швырять мусор, стаканчики и маски на землю где попало.

Попробуйте.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 500, комментариев: 1
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 15:32
Люди - которые соглашаются с правилами - конформисты. А как можно назвать человека, у которого в 36 лет ни жены, ни девушки, ни секса. Одна только залысина и пивное пузо.

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